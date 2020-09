Barrio San Francisco: más de 20 inadaptados que participaban de una fiesta privada atacaron a policías

Compartir

Con elementos contundentes, al menos 20 sujetos que participaban de una fiesta privada con ingesta de bebidas alcohólicas arremetieron a policías que trataban de hacer cesar el evento, donde terminaron detenidos un hombre y una mujer.

Durante la siesta del domingo, la operadora de turno de la línea de emergencia gratuita 911ECO, recibió varios llamados de presencia policial en la calle Parkinson y Francisco Bosch del barrio San Francisco de esta ciudad, donde se desarrollaba una fiesta privada.

Alrededor de las 14:30 horas, efectivos de la Zona 2 del Comando Radioeléctrico Policial constataron que en una vivienda del lugar se escuchaba música a elevado volumen y participaban varias personas con consumo de bebidas alcohólicas.

Se solicitó que se retiren las personas que no pertenecen a ese domicilio y que bajen el volumen, pero desde interior de la casa aumentaron nuevamente el volumen de la música, pese a notificarle en reiteradas ocasiones que cesen en su actitud porque alteraban la tranquilidad reinante en el vecindario.

No sólo no hicieron caso, sino que profirieron todo tipo de insultos y agravios verbales al personal policial interviniente, realizándose al respecto las diligencias procesales e inicio de una causa contravencional con intervención del Juez de Paz de Menor Cuantía en turno de esta ciudad.

Alrededor de las 17 horas, nuevamente fueron al lugar los policías de la Comisaría Seccional Tercera, quienes se encontraron con un grupo de más de 20 personas que incumplían la cuarentena, ingerían bebidas alcohólicas, tenían música a elevado volumen, ocasionaban desorden y había aglomeración de personas que infringían las medidas sanitarias, impuestas en el marco de la emergencia que atraviesa la provincia, por la pandemia del Covid-19.

Pese al pedido de cesar la actividad, hombres y mujeres salieron a la calle y arremetieron contra los auxiliares de la justicia tomando todo tipo de elementos contundentes que fueron arrojados a los uniformados, al tiempo que amenazaron de muerte a los uniformados.

A raíz del número y la agresividad de los inadaptados, los policías efectuaron disparos con escopetas con posta de goma al aire para disuadir a los agresores mientras que iban llegando otros móviles en apoyo.

Se logró la aprehensión de un hombre de 38 años y una mujer 31 que incitaban al grupo a que agredan a los efectivos policiales; mientras que los demás se dispersaron.

En el lugar del hecho se realizaron las diligencias procesales que se sumaron a otras diligencias con los cuales se inició una causa judicial caratulada “Amenaza, Intimidación Pública, Atentado y Resistencia con la Autoridad”. Ambos detenidos fueron notificados la situación legal y quedaron alojados a disposición de la justicia.

En forma rápida, la Policía restableció e l orden y la tranquilidad en el vecindario, sin que haya efectivos heridos ni móviles dañados.

Si bien la mayoría ya está identificada y se prevé su aprehensión en las próximas horas, la investigación continúa hasta esclarecer por completo el caso.