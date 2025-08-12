Barrio San Martín: la Policía demoró a adolescentes tras un violento ataque

Efectivos de la Comisaría Primera y Zona Uno del Comando Radioeléctrico demoraron a cuatro adolescentes acusados de participar en un violento ataque y robo a un joven, sobre la avenida 25 de Mayo, en el barrio San Martín de esta ciudad.

El hecho se registró este domingo último, alrededor de las 22:42 horas, cuando la víctima 21 años caminaba hacia su casa y fue interceptada por un grupo personas, muchas de ellas armadas con machetes de distintos tamaños.

Sin mediar palabra, uno de los agresores le aplicó un golpe de puño en el rostro, a la altura de la nariz y otro le asestó un machetazo en la cabeza que le provocó la pérdida del equilibrio y cayó al suelo.

En ese momento, otro de los atacantes aprovechó para sustraerle su celular.

La víctima intentó defenderse de la golpiza y persiguió a uno de los sospechosos, a quien logró reducir frente al monoblock, aunque no consiguió recuperar su teléfono.

Inmediatamente, el hombre fue asistido por personal médico que constató lesiones de gravedad: corte en la región parietal izquierda, hematomas, desviación del tabique nasal con sangrado, fractura de huesos propios de la nariz y excoriaciones en la espalda y zona lumbar.

En el mismo episodio, otro hombre de 28 años denunció daños en su automóvil Renault Clio, provocados durante el desorden.

A todo esto, la Dirección de Policía Científica documentó la escena y realizó las tareas pericias.

Como resultado de las tareas investigativas y el rápido despliegue policial, integrantes de la Comisaría Primera y Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial demoraron a cuatro menores de edad de entre 14 y 16 años, quienes fueron entregados a sus padres en carácter de referentes afectivos, por disposición de la jueza de Menores Dra. Silvia Jarzynsky.

La causa fue caratulada como “Lesiones graves, robo y daño en ocasión de riña” y se está a disposición de la mencionada magistrada.

La investigación continúa a fin de esclarecer completamente los hechos y dar con todos los responsables.