Barrio San Martín: le robó dinero a su empleadora y terminó detenida

Los investigadores de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a una empleada doméstica por la sustracción de una considerable suma de dinero de una vivienda del barrio San Martín, de esta ciudad.

Tras la denuncia, se inició la investigación y las sospechas recayeron sobre la encargada de los quehaceres del hogar, de 36 años, quien fue trasladada hasta la dependencia policial.

Durante el allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial, se secuestró parte del dinero en la casa de imputada en el barrio San José Obrero.

Luego se la notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.