En contacto con el Grupo de Medios TVO, una mujer denunció que días atrás casi pierde la vida luego de caer de su motocicleta a causa de un cable «colgado» de un lado al otro de la calle. Sostuvo que pese a lo sucedido nadie se hizo cargo y el cable seguía en el mismo lugar significando un gran peligro para cualquier conductor. «Se me enganchó del cuello e hizo que me caiga de la moto, gracias a Dios puedo contar lo que me pasó», sostuvo} Fue asistida por transeúntes hasta que llegó la ambulancia.

Vale decir que los cables que pueden verse a simple vista que cuelgan de los postes están ubicados en la calle Matacos entre Puchini y Danieri del barrio Venezuela. Los vecinos del lugar hicieron las denuncias, pero hasta la fecha nadie fue a sacarlos.

Al relatar lo ocurrido dijo: «el martes cerca de las 7 de la mañana cuando iba a mi trabajo en la moto por la calle Matacos entre Puchini y Danieri del barrio Venezuela quedé enganchada del cuello por un cable que sobresalía, no podía soltar el rodado que seguía acelerado hasta que me tiró y me caí de espalda, esto me provocó graves heridas».

«Me podría haber degollado si no tenía puesto el casco, los transeúntes que pasaron pararon para auxiliarme, llamaban a la Policía, pero como nadie contestaba un vecino fue hasta la Comisaría Cuarta y hasta el Centro de Salud. A los 45 minutos recién fueron hasta el lugar para asistirme», contó.

Seguidamente, la señora confió que «mientras esperaba el auxilio, yo estaba tirada y la gente me atajaba la cabeza por miedo a que me desnuque. Tengo una grave herida en el cuello, también al caer me mordí la lengua por eso hasta ahora me cuesta hablar y comer. No sé si voy a mejorar».

Asimismo, contó que después de unos días, cuando ya se encontraba mejor de sus heridas se acercó hasta sede policial para radicar la denuncia y así se tomen cartas en el asunto ya que el cable seguía en el mismo lugar, pero grande fue su sorpresa al ver «minimizada» la situación por parte de los efectivos policiales que demoraron en hacer su trabajo. «Me acerqué a la Comisaría Cuarta para hacer la denuncia, pero noté poco interés por lo ocurrido, ya que pesé a ver mi estado me hicieron aguardar por mucho tiempo sin hacerme caso. Sinceramente es un peligro que el cable siga en el lugar y no se haga nada», lanzó la misma.

Al referirse a la consecuencia, aseveró la mujer que no sólo fueron secuelas físicas, sino que también acarrea inconvenientes en su vida diaria. «Estoy padeciendo lo que me sucedió porque no puedo ir a trabajar, hablar, comer, y no sé si voy a quedar bien porque tengo muchos golpes», expresó.

Por otro lado, señaló que la presencia de cables colgando se repite en toda la ciudad lo cual es peligroso y puede desencadenar en una tragedia. «Me puse a observar en otras calles, y me di cuenta que en toda la ciudad hay cables cortados y nadie hace nada, no sé de quién es la responsabilidad, pero esto no puede seguir así. Yo soy una víctima», reclamó.

«Por el lugar hay madres que van con sus hijos en moto, y esto podría haberle sucedido a cualquier persona», señaló.

Por último, señaló que «los vecinos que me asistieron me dijeron que desde hace mucho tiempo están pidiendo que pasen a arreglar eso, porque pasan los camiones y el cable estaba colgado, si bien los frentistas lo habían atado debido a la tormenta volvió a caer».

