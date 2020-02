Barrionuevo dijo tener «esperanza» en el Gobierno, pero advirtió que «seguimos con ajuste y más ajuste»

Compartir

Afirmó que “las paritarias no se discuten y no aceptamos sumas fijas”. Sostuvo que las obras sociales “se están fundiendo” y que la Casa Rosada les debe a esas entidades 16.000 millones de pesos. Cuestionó también a Macri: “Si volvieron estos que están ahora es porque hizo todo mal”



Después de un largo silencio, el titular del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, reapareció con críticas y advertencias desde Mar del Plata. Fue muy duro contra Mauricio Macri y también le apuntó a Alberto Fernández porque “tenemos esperanza en general, pero seguimos con ajuste más ajuste”.



Además, el sindicalista señaló que»vivimos en democracia, vamos a fortificar la CGT y no vamos a deja de peticionar lo que es parte de los trabajadores». En ese sentido, afirmó: “Nosotros le decimos al Gobierno y los empresarios que las paritarias no se discuten. La paritaria es la herramienta fundamental para discutir los salarios y las condiciones de trabajo. No aceptamos sumas fijas. Cada uno sabe cómo discutir su paritaria”.



Barrionuevo habló tras el asado que organiza todos los años para sus colegas sindicalistas en el Hotel Presidente Perón, que pertenece a su gremio, en el centro de la ciudad de Mar del Plata. La comida que se hizo ayer reunió a 220 comensales que representan a 60 gremios.



Algunos de los asistentes fueron Carlos Acuña (cosecretario general de la CGT y líder del sindicato de trabajadores de estaciones de servicio), Julio Piumato (judiciales), Hugo Benítez (textiles), Mario Calegari (UTA), Juan Martini (obreros del tabaco), Abel Frutos (panaderos), Oscar Rojas (maestranza), Daniel Vila (Carga y Descarga) y Carlos Bonjour (UTEDYC), entre otros.



El dirigente gastronómico recordó que “el Gobierno le debe $16.000 millones a las obras sociales”, por lo que, según sostuvo, «el sistema está al paso de la quiebra porque los medicamentos aumentaron degeneradamente y las obras sociales se están fundiendo”. “Hay temas que son el corazón y el alma de los sindicatos y es lo que vamos a defender en la CGT”, añadió.



En el discurso que brindó a la hora del postre, luego de un menú que incluyó empanadas, lechón y asado, Barrionuevo cuestionó el “ajuste más ajuste” del Gobierno y destacó “este recorrido por el mundo (de Alberto Fernández) pidiendo que nos ayuden para pagar la deuda externa, pero lo fundamental que vengo planteando hace 30 años es que hay que repatriar los capitales que están afuera”.



“Acá había un blanqueo de USD 150 mil millones y nosotros le estamos debiendo USD 50 mil millones al Fondo -agregó el gastronómico-. Debe haber incentivos y garantías jurídicas para que esos capitales vuelvan a la Argentina. Hoy debe haber más de USD 400 mil millones blanqueados, pero no vuelve ni un dólar. Se sabe el nombre y apellido de los que tienen la plata afuera. Hay que garantizarles que la pueden poner acá en la producción o a través de bonos».



Por otra parte, se mostró muy crítico de Macri. “Ya fue, es un tema terminado. No vuelve más. Si volvieron estos que están ahora es porque Macri hizo todo mal. El fracaso de Macri ya está escrito y queda en la historia”, dijo el dirigente, que apoyó la candidatura presidencial de Roberto Lavagna en las últimas elecciones.



También se refirió a las elecciones de renovación de autoridades en la CGT, que se realizarán en agosto. “Queremos una CGT fuerte y que se nos respete -dijo el gastronómico-. Si habrá nuevos dirigentes en la CGT se verá porque siempre habrá compañeros que surgen, como en el período anterior, cuando con Moyano y Caló dimos un paso al costado. Este año seguramente sucederá algo parecido».



En ese sentido, con vistas a las elecciones de agosto, Barrionuevo apostó por “fortificar” el funcionamiento de la central obrera y lograr un mayor grado de “unidad” entre los gremios.