Barrios de Pie marchó en Formosa para reclamar ayuda a comedores y merenderos

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, el movimiento social “Barrios de Pie” realizó una marcha desde la Plaza San Martín hasta el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Formosa, en el marco de una jornada nacional donde en Buenos Aires presentaron una nota al ministro Daniel Arroyo para que cumpla con la “promesa” de incrementar la partida para los comedores y merenderos.

Beatriz Galeano, referente de dicho movimiento social en nuestra provincia, en contacto con el Grupo de Medios TVO aseveró que “es una jornada de movilización a nivel nacional, nosotros presentaremos una nota acá para que sea elevada al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, esto tiene que ver con una demanda, ya que estamos en una situación económica grave agudizada por la pandemia, lo cual ha generado la multiplicación de ollas y merenderos y por supuesto el crecimiento acelerado de las personas que asisten allí”.

“Han pasado cinco meses de una promesa del Ministerio de que nos incrementarían un 30% las mercaderías, no lo están haciendo y estamos recibiendo partidas en menor cantidad y encima en forma espaciada”, lamentó Galeano.

Reclamó además que es “necesario” un apoyo institucional urgente para “solventar las ollas” porque “las estamos sosteniendo con la solidaridad de vecinos y pequeños comerciantes, esta es la realidad por eso necesitamos que cumplan esta promesa, a su vez observamos que han otorgado convenios a otras organizaciones dándole todos los recursos necesarios para cuidar lo que implica el desarrollo de un merendero en el marco pandémico, no lo están haciendo con nosotros entonces también es el reclamo de que sean más justos en la distribución de los recursos del estado y con una mirada solidaria y presente, entendemos que existen cosas muy interesantes que han hecho pero no alcanzan, en la cuestión de la comida es fundamental estar, a eso no hay vuelta que darle, la asistencia alimentaria de la sociedad tiene que estar urgente y con la cantidad necesaria”.

Para finalizar Galeano aseguró que “en capital asistimos a unas 500 personas que van a los comedores y en el interior unas 2 mil porque cada vez piden más, nosotros estiramos, vamos pidiendo solidaridad, están los mismos vecinos que contribuyen, pero no alcanza eso entonces ante esta situación critica donde la situación se va dilatando sabemos que no va a ser rápida, eso implica una distribución más rápida de los alimentos para garantizar también el cuidado de la salud de la población, una persona que no está bien alimentada va a estar más expuesta ante las enfermedades, también es una cadena que hay que interpretarla y actuar, equilibradamente con justicia social”.