Barrios de Pie marchó para que dejen ingresar un camión con mercaderías

En el marco de una jornada nacional de lucha, Barrios de Pie realizó durante la mañana de ayer una marcha hasta el Ministerio de la Comunidad, para exigir la entrega de mercadería y además acusaron al Gobierno provincial de “no dejar entrar al camión”.

Beatriz Galeano, referente de la organización social, dijo al Grupo de Medios TVO que “marchamos al Ministerio de la Comunidad que en Formosa representa al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Vamos a entregar una nota para que sea elevada a nivel nacional con varios puntos de reclamos, entre los cuales está la necesidad de un nuevo IFE y la apertura de más programas en el Potenciar Trabajo; nosotros le sumamos un reclamo particular que tiene que ver con la entrega de mercaderías, porque hace dos meses y medio no recibimos”.

“El reclamo tiene que ver con la situación concreta de crisis que estamos viviendo, estas restricciones, el ´quédate en casa´ que entendemos la necesidad de resguardarse, pero debe ser acompañado por un ingreso del Estado para que puedan sobrevivir las personas”, continuó.

Al hablar puntualmente del reclamo local aseveró que “luego de jornadas de lucha en las diferentes provincias fueron recibiendo la mercadería, pero acá eso no sucedió. La respuesta que nos dan es que ante una situación de suma restricción el Gobierno no permite que entre el camión”.

“Lo que nosotros sabemos es que, en primer lugar no pueden existir otras razones valederas que justifiquen el no ingreso de alimentos; en segundo lugar ya lo hemos recibido antes en tiempo de pandemia, y lo hemos tratado con todos los protocolos correspondientes que garantice esa distribución y la llegada a los destinatarios que son los sectores más vulnerados de la sociedad formoseña; y en tercer lugar sabemos que están recibiendo mercadería porque ha entrado un camión”, clarificó Galeano.

Asimismo expuso que “hay una necesidad de que los recursos del Estado que están dirigidos y que pertenecen a la población no tengan ese tratamiento clientelar y de amiguismo”.

“No se puede llegar a esta circunstancia donde tenemos que movilizarnos exponiendonos, porque sabemos de la gravedad de la situación, para visibilizar lo que sucede”, asintió.

Finalmente, la dirigente social confió que están al tanto de que otros movimientos si reciben su mercadería, “entonces nosotros entendemos que hay que distribuir, no se debe tener una actitud egoísta y clientelar”.

