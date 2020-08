Barrios de Pie: para alcanzar la Canasta Básica Total una familia tipo necesita más de $48 mil

Compartir

Beatriz Galeano, referente de la organización social “Barrios de Pie” en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que una familia tipo, para alcanzar la Canasta Básica Total necesita más de 48 mil pesos, lo que dista considerablemente de la realidad de las miles de familias formoseñas que viven en vulnerabilidad y que se han visto más complicadas desde el inicio de la cuarentena decretada por la pandemia de coronavirus.

“Realizamos un relevamiento y nos dio como resultado un incremento de un 5,96% comparado con el mes de julio, es decir que una familia tipo para alcanzar la Canasta Básica Alimentaria al finalizar julio necesitaba más de 18 mil pesos y una familia tipo para alcanzar la Canasta Básica Total necesita más de 48 mil pesos, lo que implica a las claras de que es difícil que las amplias mayorías puedan acceder a esta Canasta Básica Total que está rondando ese monto, implica básicamente que tengan 5 bonos (IFE) y dos salarios mínimo vital y móvil para llegar a tope a este valor, es alarmante, esto significa que la calidad de la alimentación de la población y por ende la salud, están muy deterioradas”, aseveró.

De la misma forma aseguró que estos datos alarmantes tienen mayor impacto “en los sectores vulnerables, una franja muy amplia de la población que no tiene un trabajo formal, que sí tiene un trabajo informal, que vive de la changa, por ahí accediendo a algunos planes o a algún IFE ahora coyunturalmente por la pandemia, pero que no tienen un ingreso seguro, una licencia paga o una obra social que los cubra ante situaciones de quebranto de su salud entonces eso agrava la situación, el panorama de la vida de la población, es triste y es injusto, eso también tiene que implicar de manera urgente una política pública social que vaya al encuentro de ese grupo humano, más que nada de priorizar, como dijo el presidente Alberto Fernández, atenderán a los ‘últimos’ que son el sector que está afectado y por eso le pedimos a los primeros que son los ricos, que se les cobre un impuesto para poder frenar de alguna manera este proceso de empobrecimiento agudo que estamos viviendo en nuestro país y también en nuestra provincia”, expresó.

Para finalizar aseguró que en alimentos básicos se notó un mayor incremento, lo que complicó aún más la realidad de las familias vulnerables. “Se vio un aumento más que nada en los productos lácteos, en las frutas y verduras, la yerba también, la cebolla, son artículos que han tenido un incremento importante en julio, ahora vamos viendo lo que va pasando en agosto, no vemos que frene eso porque hay un montón de factores que hacen que sigan aumentando, cuando vamos a comprar nos encontramos con sorpresas y debemos ir con más dinero a comprar productos que tienen que ver con nuestra alimentación diaria”, culminó.