Barrios de Pie realizó una olla popular para cientos de personas en el barrio El Porvenir

El viernes último 17 de abril, el Movimiento Popular Barrios de Pie realizó dos mil ollas populares en todo el país. Fue en el marco del inicio de la campaña «Nadie se Salva Solo» destinada a reforzar la asistencia social en los barrios más pobres del país. en ese marco Formosa no estuvo exenta y en el merendero «Los Peques», ubicado en el barrio El Porvenir realizaron el almuerzo para cientos de familias de la zona.

En ese sentido Juana Fernández, una de las integrantes del movimiento popular, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el almuerzo realizado en el barrio en la manzana J casa 15 donde una gran cantidad de gente se acercó a llevar la comida ante la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país.

«Bajo la consigna de que ‘Nadie se salva solo’ hicimos 2 mil ollas populares en todo el país de parte de la organización Somos Barrios de Pie», contó.

Asimismo detalló cuántas personas alimentaban en el merendero antes de la pandemia de coronavirus y cuántas acuden ahora, «nosotros arrancamos con 25 familias que venían al merendero y ahora tenemos 50 familias con un número de 170 personas, aumentó un montón, el 100% de lo que recibíamos».

«Lo que la gente nos dice es que les falta el sustento porque con el tema de la emergencia sanitaria, del aislamiento que hay que hacer, la gente que trabaja el día a día no lo puede hacer, charlamos con la coordinadora del merendero el otro día y nos decía una mamá que es vendedora ambulante que no puede salir a vender a la calle porque la Policía la para y le dice que tiene que quedarse en su casa, ella nos decía que cómo iba a hacer para llevar el sustento a su casa siendo madre soltera con 5 hijos y tienen que comer todos los días», relató.

«Nosotros estamos acá los días martes, jueves y sábados, después tenemos otros merenderos en diferentes barrios que están lunes, miércoles y viernes repartiendo leche, les damos una porción de leche con pan, a veces torta frita, bollos, pastafrola, muchas cosas les hacemos a los chicos, vamos variando los días y la leche, puede ser arroz con leche, cocido con leche, crema, todas esas cosas les hacemos», contó.

Asimismo dijo que la mayoría de las familias atraviesa por una situación muy difícil y algunos apenas tienen para comer una vez al día. «Algunos no todos los días van a su casa y tienen el almuerzo o muchos chicos se acuestan sin cenar, esa es la realidad que tenemos ahora en estos momentos porque no pueden salir a trabajar, está muy difícil y nosotros solo contamos con poder hacer 3 veces a la semana la leche debido a la demanda que tenemos en los 5 merenderos, igual la demanda es alta».

«En esta jornada de olla popular hicimos un guiso de fideo, la gente lleva una porción dependiendo de la cantidad que son, como estamos trabajando en los barrios sabemos la cantidad de integrantes que son en las familias y les damos una buena porción para que les alcance a todos y puedan volver a repetir el almuerzo en su casa y con una porción de pan, medio kilo de pan por persona estamos dando, el pan lo fabrican los compañeros, lo elaboran ellos desde la parte del sector 3 que sería la parte del sector del barrio Fontana, ahí tenemos un grupo de compañeros que se encargan de toda la parte de panadería, hacen panes, pizzas, todas esas cositas», finalizó Fernández.