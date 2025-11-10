Bartolomé de las Casas: lo capturaron tras amenazar con disparar a los policías

Integrantes del Destacamento Policial Colonia Aborigen de Bartolomé de Las Casas aprehendieron a un sujeto de 22 años que los amenazó de muerte a punta de pistola y secuestraron el arma de fuego.

La intervención se registró alrededor de las 10:35 horas del sábado último, cuando uniformados realizaban tareas preventivas por la zona.

Durante esa tarea, observaron a un sujeto en las calles internas que los amenazó de muerte y pese a sus intentos de disuasión, el hombre extrajo un arma de fuego y los apuntó.

De inmediato, los efectivos policiales actuaron, pese a la resistencia del sujeto, fue reducido y despojado del arma de fuego.

Con la participación de los integrantes de la Policía Científica, realizaron las diligencias procesales y secuestraron el arma utilizada por el detenido.

El arma y el sujeto fueron trasladados hasta el destacamento policial, a disposición de la Justicia.

Por el caso, se inició una causa por “Amenazas e Infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial, de la Provincia.