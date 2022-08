Compartir

Argentina se presentó en el torneo U23 que se disputa en República Dominicana. En el primer día de competencia, Argentina quedó segunda en el femenino, mientras que los chicos cayeron en fase de grupos

Argentina debutó en el 3×3 en la National League U23 que se disputa en Santo Domingo. La alegría llegó de la mano de las mujeres, que vencieron a República Dominicana y Venezuela, accediendo a la final donde cayeron ante Estados Unidos.

En tanto, la rama masculina cayó ante Venezuela y derrotó a Chile, pero se quedaron sin chances de quedarse con un lugar en la final porque el conjunto Vinotinto logró dos victorias.

El arranque de nuestras chicas fue con el pie derecho. Dominando sus dos primeros encuentros de principio a fin.

A primera hora, las conducidas por Sofía Castillo se quedaron con el triunfo ante el local, República Dominicana, por 13-11, con una destacada actuación de Acevedo y Peri con cinco puntos cada una.

Luego, las chicas derrotaron a Venezuela por 10 a 8 en un partido trabado, de mucho roce y cargado de imprecisiones. Las argentinas arrancaron arriba, pero rápidamente el equipo venezolano remontó e igualó el cotejo (5-5). Paridad que se mantuvo hasta el tiro de larga distancia de Malena Sosa Velasco pisando los dos minutos de juego y ponerse arriba por dos (7-5). Con mucho nerviosismo, el conjunto Vinotinto intentó por varias vías llegar al gol, pero no lo logró. Sofía Acevedo consiguió anotar dos tiros de media distancia que sirvieron para cerrar el juego 10 a 8 a su favor.

En la final, las chicas saltaron a la pista para medirse con la selección estadounidense, también invicta en su camino a la final. Fue un partido de alto vuelo, con un buen comienzo albiceleste. Estados Unidos empezó a lastimar en la pintura, pero cuando todo parecía perdido, apareció de Acevedo para alimentar la ilusión de la victoria. Esa reacción no se pudo completar, porque las norteamericanas lo cerraron bien y se hicieron con el triunfo por la mínima (18-17).

Por el lado de la rama masculina, el equipo compuesto por Joaquín Ortiz, Felipe Bonfigli, Agustín Sigel y Juan Cruz Frontera cayó ante Venezuela en el debut por 21-17. En un partido vibrante, los dirigidos por Luciano Santin no pudieron ante poderío venezolano que de la mano de Gómez y Centeno se hicieron fuertes en tierras dominicanas. En el cierre de la jornada para los chicos, el elenco criollo derrotó a Chile con un aplastante 21-13.

Recordamos que la Nations League pondrá en juego seis diferentes paradas, uno por día de competencia, y entregará puntos importantes para el ranking de la categoría U23.

