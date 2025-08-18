Básquet: la Selección entrenó en Panamá antes del debut en la Copa Latina

El Arena Roberto Durán de la Ciudad de Panamá fue la sede del primer entrenamiento del equipo nacional en tierras centroamericanas, luego del viaje desde Italia. Los dirigidos por Pablo Prigioni disputarán la Copa Latina desde el 17 de agosto como cierre de la puesta a punto para la AmeriCup 2025.

Tras el entrenamiento de este sábado por la tarde, llegará una seguidilla de tres partidos en días consecutivos: Panamá el domingo 17, Brasil el lunes 18 y Uruguay el martes 19. El miércoles 20, el seleccionado se dirigirá rumbo a Managua para ultimar detalles antes del debut en la máxima competición continental: el viernes 22 ante Nicaragua.

RESULTADOS ANTERIORES

Victoria vs Portugal 84 a 70

Victoria vs Sudán del Sur 84 a 65

Derrota vs Costa de Marfil 86 a 82

Victoria vs Angola 93 a 87

Victoria vs Angola 79 a 73

Derrota vs Italia 84 a 72

El entrenador Pablo Prigioni cuenta con 14 jugadores a disposición para estos tres últimos encuentros de preparación, luego de los cuales deberá definir la lista de 12 para afrontar el máximo certamen continental en Nicaragua (22 al 31 de agosto).

PROXIMOS PARTIDOS

17 de agosto a las 22hs | vs Panamá – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

18 de agosto a las 20.30hs | vs Brasil – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

19 de agosto a las 20.30hs | vs Uruguay – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C con Nicaragua, Colombia y República Dominicana. El debut en Managua será ante los locales, el viernes 22 de agosto a las 18:40hs. El equipo Albiceleste volverá a jugar el domingo 24 ante Dominicana (16:10hs) cerrará la zona el lunes 25 contra Colombia (18:40hs). La AmeriCup 2025 se transmitirá por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

JUGADORES CONVOCADOS

•Aaliya, Lee – UCAM Murcia, España

•Bocca, Juan – Fibwi Palma, España

•Bordon, Dylan – Gran Canaria, España

•Bressan, Gonzalo – Olímpico, Argentina

•Brussino, Nicolás – Gran Canaria, España

•Caffaro, Francisco – Boca Juniors, Argentina

•Corbalan, Gonzalo – San Pablo Burgos, España

•Fernández, Juan – Básquet Girona, España

•Lugarini, Bautista – Cantabria, España

•Marcos, Juan Ignacio – Barcelona, España

•Negrete, Alex – Flamengo, Brasil

•Trouet, Santiago – Arizona State, Estados Unidos

•Vaulet, Juan Pablo – Estudiantes, España

•Vildoza, José – Básquet Girona, España