Básquet: La Unión comenzó su pretemporada

El plantel formoseño puso en marcha los entrenamientos bajo las órdenes de Guillermo Narvarte, tras realizar los estudios médicos y físicos de rigor.

Luego de cumplir con los chequeos médicos y físicos, el plantel de La Unión de Formosa tuvo, en mañana del lunes, su primera sesión de trabajo. Fue en el Polideportivo Cincuentenario con el entrenador Guillermo Narvarte al frente.

Allí estuvieron Alexis Elsener, Jonatan Machuca, Tomás Spano, Sebastián Acevedo, Franco Alorda y Mariano Marina, seis de las nueve fichas mayores del equipo, más los jugadores menores, teniendo en principio un momento para la bienvenida de Narvarte y sus iniciales premisas al grupo, para que luego Daniel Pasquali, preparador físico, tome el mando en las tareas. Más adelante, ya con pelota en escena, continuaron con esta primera sesión de entrenamiento.

Hay que recordar que La Unión tiene contratados siete mayores, con el extranjero Tomas Nuno que se sumará al grupo en días, restando dos fichas para cerrar el plantel que afrontará la Liga Nacional 2025/26 con fecha de inicio para el 24 de septiembre con la particularidad que esta temporada serán 19 los equipos en escena.

Atenas en marcha

El Griego comenzó, este martes por la tarde, los trabajos de preparación para la próxima edición de la Liga Nacional.

Bajo la conducción de su entrenador Gustavo Peirone, Atenas realizó los primeros movimientos de la pretemporada con vistas al inicio de la competencia en la máxima categoría del básquet argentino.

Estuvieron presentes los jugadores mayores Nicolás Zurschmitten, Manuel Buendía, el capitán Lucas Arn, José Montero, Juan Cruz Oberto y Ramiro Ledesma quienes ya fueron parte del griego en la temporada pasada. También dijo presente Santiago Ferreyra, una de las nuevas caras y los juveniles Tiago Tomatis, Jerónimo Maidana y Germán Misetich entre otros. Los dos únicos ausentes fueron los extranjeros Nakye Sanders y Marc Loving que arribarán a Córdoba en los primeros días de septiembre.

Por otra parte, con respecto al cuerpo técnico, los asistentes de Gustavo Peirone son Gustavo Rossotto en primer lugar, luego Lautaro González (que también dirigirá el equipo de la Liga de Desarrollo) y Lucas Barci.

La preparación física ahora está a cargo de Andrés Darbyshire, quien ya supo trabajar con varios planteles del griego en ediciones anteriores de la Liga Nacional, junto a Sebastián Boella.

Roberto Giacossa encabeza el cuerpo médico con los kinesiólogos Hernán Borda y Gabriel Guerrero. El utilero seguirá siendo Gustavo Albarracín y el jefe de equipo Javier Ciani.

En el inicio del entrenamiento el presidente Germán Baralle junto a otros dirigentes les dio la bienvenida a todos con un breve discurso y así dar inicio a la actividad física en el nuevo estadio.

En los próximos días se evaluarán los posibles juegos amistosos previos al inicio de la Liga Nacional, pautado para el 24 de septiembre con la participación de 19 equipos. También se dará a conocer el fixture y los requisitos para la acreditación de medios periodísticos.