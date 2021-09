Básquet: la Unión de Formosa cortó la racha positiva de Riachuelo de La Rioja

Compartir

Linkedin Print

En el tercer partido de la jornada en el Sandrín de Córdoba, La Unión de Formosa y Riachuelo se enfrentaban en un duelo que había generado altas expectativas y mucha incertidumbre. Los de Japez llegaban con una victoria y dos derrotas, mientras que los riojanos arrastraban un 2-1, aunque contaban con el as bajo la manga: el goleador del torneo, Eric Flor, que acumulaba 25 puntos por juego.

Y claramente el nacido en Moreno no defraudó: finalizó el cotejo con 31 unidades, 9 rebotes y 5 asistencias, pero aún así, La Unión se quedó con la victoria. Es que claro, los formoseños quisieron eso, que el juego de Riachuelo pasara solamente por las manos de Flor, aislándolo, y que él decida el destino de cada ofensiva riojana. Salas y compañía aprovecharon esa situación, y plasmando un juego de pases que a veces no se muestra en las estadísticas, y una intensa defensa del tandem Ferreyra-Maldonado en la primera línea, más el aporte de Crawford en la pintura, sacaron adelante un duro encuentro para igualar su récord en 2-2.

Esa defensa, además, trajo otra de las claves principales del resultado: la baja efectividad en tiros de tres puntos que tuvo el elenco perdedor, con tan sólo 3/21, cuando venía promediando casi 8 por partido. En ataque, todos los jugadores formoseños que ingresaron a la cancha, convirtieron tantos.

Con puntos en la pintura vía Crawford y un triple de Ferreyra, La Unión marcó la cancha de entrada con un 7-0, ventaja que incluso sostenía -14 a 8- pasando la mitad de la fracción, en ese entonces con buen pasaje de Tabarez atacando profundo. Pero Riachuelo fue encendiendo a Flor, quien atacó mucho la pintura también con Leiva y Sánchez y las cifras se acortaron. Mucho más con la sequía del elenco de Japez, sin gol en los 3 minutos finales, lo que fue aprovechado por el rival para quedar abajo por la mínima -14 a 13-.

El segundo capítulo largó con un 6-0 para Riachuelo que defendió en zona y corrió la contra. Flor y Sánchez de nuevo protagonistas insistiendo con la fórmula de atacar profundo. Así generó muchas faltas y el elenco riojano se fue 6 arriba -26 a 20-.

Thygesen y sus aciertos en ofensiva le sirvieron a La Unión para empatar en 28 y hasta el cierre de la fracción se cambiaron el mando en los números, con el desnivel sobre la chicharra gracias a un triple de Arn que dejó a los de Japez arriba por 40 a 37.

Con Maldonado-Crawford La Unión largó fino el tercer cuarto para afirmarse en trámite y resultado. Ganaba 50 a 44 en la mitad del parcial pero Riachuelo respondió con mucha actividad de Sánchez en la pintura y volviendo a la zona en su cristal. La brecha se achicó a un doble -53 a 51- pero los de Japez cerraron el capítulo con un 6-0 -4 de Podestá- que les dio la máxima hasta acá -59 a 51-

Ya en el cuarto final, con un 63-57 para La Unión, se terminó el descanso para Flor y Riachuelo se vino. A 5,20 minutos para el final solo había un triple de distancia -64 a 61- y con un triple de Sánchez quedó a un doble -72 a 70-.

La Unión se llenó de eficacia en el momento más relevante. Sumó un doble largo de Ferreyra y un triple de Vieta para un 5-0 con sabor a trabajo terminado -77 a 70- con 1 minuto en el reloj, para que luego finalice 79-74.

Compartir

Linkedin Print