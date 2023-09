Básquet: Regatas fue superior, volvió a ganar y quedó a un paso de la final

El Fantasma venció a Pato Basquete 66-64 en la segunda jornada y con una victoria el domingo se mete en la final.

La segunda noche del Interligas en el José Jorge Contte tuvo nuevamente una victoria del Club de Regatas Corrientes, pero en este caso frente a Pato Basquete por 66-64, y ahora con un triunfo el domingo frente a Riachuelo se asegura su lugar en la final del certamen.

El duelo fue muy vibrante y parejo en su trámite, y si bien no lució tanto por lo basquetbolístico en ofensiva, tuvo dos buenas defensas que jugaron de manera muy física. El local debió luchar hasta los últimos segundos para asegurar el triunfo y lo terminó ganando con cabeza fría en el final.

El máximo anotador del Fantasma fue Facundo Piñero con 17 unidades, quien además tomó 9 rebotes. Franco Vieta volvió a tener una gran noche siendo una de las figuras con 16 tantos, y hubo otros dos jugadores en doble dígito: Andrés Jaime con 12 y Alejandro Diez con 11. En los brasileros Gabriel Novaes Souza fue el máximo anotador del juego con 18 puntos.

En el arranque Regatas pudo tomar las riendas del juego dejando ver su energía en defensa, y en ataque logrando buenas combinaciones en el pick and roll, liberando espacio para los lanzadores, y llevándose de ese modo el primer parcial 20-14. Los tricolor cambiaron el semblante en el segundo periodo con un gran momento de Novaes ajustando las acciones, y dejando el primer tiempo en 33-32.

La segunda mitad mantuvo la misma tónica de lo que se venía viendo, con un Barnes totalmente mentido en juego en ofensiva, y con el Remero que por momentos abusó de los tiros de 6,75, aunque pudo soportar la embestida rival, cerrando el tercer periodo 47-43. El último cuarto no dio respiro y los brasileros fueron a la carga, pero Regatas pudo soportar los arrebatos con paciencia en el ataque y con buenas defensas, para terminar de ganarlo con un poco de suspenso por 66-64.

De este modo el anfitrión quedó como el único invicto en el cuadrangular y solo necesita ganarle a Riachuelo (perdió con Caxias 94-72) el domingo para disputar la final. En el grupo jugado en San Pablo Olímpico de La Banda y Platense definen el pase mano a mano.

Síntesis:

Pato Basquete (64): David Barnes 10, Pecos Fernández 12, Fabricio Veríssimo 4, Guilherme Magna 5 y Gabriel Novaes Souza 18 (FI); José Materán 3, Du Sommer 4, Michel Lourencini 8 y Víctor Da Silva 0. DT: Jece Leite.

Regatas (66): Andrés Jaime 12, Franco Vieta 16, Xavier Carreras 2 (X), Facundo Piñero 17 y Gary McGhee 6 (FI); Alejandro Diez 11, Tobías Franchela 0, Francisco Ferraro 2, Joaquín Marcón 0 y Juan Peral 0. DT: Fernando Calvi.

Parciales: 14/20, 32/33 (18/13), 43/47 (11/14), 64/66 (21/19).

Jueces: Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Franco Ronconi.

Estadio: José Jorge Contte.