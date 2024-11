Básquet: Regatas le ganó a La Unión de la mano de Nicolás «Penka» Aguirre

El Remero se impuso ante La Unión en la última posesión con la definición desde 6,75 en manos del Penka que decretó el 79-78 final. Así sumó su primer triunfo fuera de casa.

Regatas fue bien profundo con sus ataques con Thomas y en menos de 2 minutos ganaba 7 a 2. Corrigió rápido el local atrás y adelante también fue a la pintura para armar una corrida de 8 a 0 que lo dejó arriba 10 a 7 con mucho de Owens. Fue creciendo Ferguson con su injerencia ofensiva, también aportó Alonso con el tiro de tres y con más de Owens adentro -8 puntos en el cuarto- La Unión se puso 23 a 17. Calvi encontró soluciones sobre el final de capítulo con su banca ya que sumaron Jaime y Giletto para llegar al descanso abajo por 23 a 22.

5 a 5 en 3 minutos del segundo. El partido ganaba en ritmo con muchas acciones de contra, pero se topaban con firmes tareas defensivas. La Unión volvió a tomar 4 con Sandrini -31 a 27- pero Regatas castigó con el tiro de tres de Reese, más los ataques profundos de Ramírez Barrios para pasar 37 a 34. Con 2 minutos por jugar igualaban en 39 y la chicharra llegó con un 43 a 42 para Regatas.

Sánchez y Owens dieron clase de como jugar cerca del aro en 4 minutos del tercer parcial y La Unión tenía la máxima de la noche: 7 puntos con un 56 a 49 con 6 anotaciones de Sánchez y 8 de Owens. Calvi pidió minuto y los suyos siguieron sin anotar. Sí lo hizo Franco enfrente y ahora había 9 -58 a 49-. Con uno de dos en la línea de Ramírez Barrios cortó la sequía el visitante, pero La U no sacó el pie del acelerador y con Sandrini y Franco tenía 13 -63 a 50-. Tres aciertos de tres –Ramírez Barrios, Francella y Jaime- entonaron a Regatas que achicó a 5 -64 a 59- y en el minuto final estaba a 3 -64 a 61-.

En el inicio del cuarto final, Owens cortó la larga sequía de La U que desde que tomó 13 solo sumó un punto hasta esta anotación. De igual manera, tenía muchos problemas para imponerse a la defensa rival y la consecuencia no fue otra que ver a Regatas cada vez más encima. Con doble cerca del aro de Giletto solo estaban separados por uno -66 a 65- con 6,38 minutos por delante. Vino el pedido de minuto de Pisani y un 4-0 del local en la cancha –Sánchez y Ferguson-. Se pegó un 7-0 de Regatas –incluyendo triple de Thomas- para quedar al frente -72 a 70- y rápido Owens lo empató con un doble largo.

Había 3 minutos finales con un 72 de cada lado y todo para definir. En 60 segundos tres anotaciones: Thomas de 2 y un 5-0 para La U con triple de Sandrini y doble profundo de Ferguson para un 77 a 74 y 1,11 minuto en el reloj. Pérdida de Ramírez Barrios, Sandrini de tres sin éxito y Thomas a la línea con 33 segundos para sumar 2 -77 a 76-. Le salió cara la falta a los de Pisani porque Sandrini se iba por 5 y había que anotar en la ofensiva que venía. Alonso tiró de tres, nada, pero Owens se quedó con el rebote con 9 segundos y ganó la falta: un acierto y 78 a 76. Gramajo buscó de tres, rebotó en al aro, la pelota no tuvo dueño entre varios cachetazos y terminó en la mano de Aguirre que, sobre la bocina del final, sentenció el resultado con un triple: 79 a 78.