Básquet: Regatas se recompuso venciendo a La Unión en el Parque

En la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes volvió al «Estadio de los Sueños» este viernes donde logró derrotar a La Unión de Formosa por 105 a 96, para retornar a la senda de la victoria y quedar con un récord de once festejos y nueve caídas.

En el elenco «fantasma» se destacaron las tareas de Charles Thomas (21 puntos, 5 puntos), Sebastián Lugo (15 puntos, 10 rebotes) y Quintin Alexander (13 puntos, 5 rebotes); mientras que por el lado del equipo formoseño los mejores valores fueron Romeao Ferguson (22 puntos, 10 rebotes) y Juluis Bowie (23 puntos, 7 rebotes). El camino de los conducidos por Fernando Calvi seguirá como visitante el próximo miércoles ante Atenas de Córdoba.

Regatas empezó dominando el partido de menor a mayor, apoyándose en el juego interior de Charles Thomas y el tiro de tres puntos de Iván Gramajo. La primera gran ventaja de diez puntos la tomó cuando restaban 3’ 13” (19-9) con un triple de Federico Elías. Luego, el regreso de Fabián Ramírez Barrios –superando una lesión- le dio más empuje al «remero», que terminó el primer cuarto al frente por 28-16.

En el segundo chico, La Unión intentó cambiar su defensa a un sistema de zona pero no obtuvo resultado debido a la buena efectividad del «fantasma», que aumentó la máxima distancia. «Penka» Aguirre movió las agujas del partido y con un par de asistencias liberó el camino para engrosar el score. Con buenos aportes de Elías y Lugo, Regatas cerró el primer tiempo dominando el juego con un marcador de 57-38.

Aguirre y Thomas fueron los responsables de que Regatas continuara estirando la ventaja en el comienzo del tercer chico. El equipo formoseño no le encontró solución a la defensa frente a las variantes ofensivas que propusieron los dirigidos por Fernando Calvi. Viniendo desde la banca visitante, Julius Bowie se soltó desde la línea de triple y, con tres conversiones consecutivas, impidió que el Remero se vaya al último cuarto con mayor margen, venciendo 84-65.

El último cuarto empezó como terminó: con un triple de Bowie (el cuarto en fila). Rápidamente reaccionó el «fantasma» con un doble y falta de Lugo. A falta de 5’ para el final, La Unión ajustó la marca y achicó la ventaja a solo siete puntos (92-85). Allí apareció el capitán Ramírez Barrios para darle respiro desde larga distancia, pero respondió inmediatamente Bowie Jr. por la misma vía dando batalla para los formoseños. Restando 36”, Salvador Giletto recuperó una pelota clave y encaminó a Regatas a una victoria trabajada sobre el final por 105-96.