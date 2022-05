Básquet: San Martín derrotó a Instituto a puro triple y forzó a un cuarto juego

Compartir

Linkedin Print

Todo bajo control para el Rojinegro, siendo un claro vencedor por 97-67 de local en Corrientes y descontando en la serie. Rolando Vallejos (20 puntos) y Fabián Ramírez Barrios (18 unidades) fueron los máximos destacados.

Con un segundo cuarto arrollador y ante su público en Corrientes, San Martín manejó a placer y venció a Instituto por 97-67. De esta forma, el elenco dirigido por Diego Vadell descontó en la serie, la cual siguen ganando los cordobeses aunque ahora por 2 a 1. El sábado, desde las 21.30 horas, se disputará el cuarto partido de la llave.

En un Fortín Rojinegro colmado, el Santo impuso su juego y dominó los 40 minutos de juego para llevarse una victoria que desde lo deportivo pero también en lo anímico resulta fundamental. Rolando Vallejos, pibe formado en el club, fue la gran figura del partido con 20 puntos, producto de un fantástico registro de 6/7 en triples. También se destacaron Fabián Ramírez Barrios con 18 unidades y Javier Saiz con 12.

No lo den por muerto a SanMa. Luego de dos victorias, en partidos muy parejos, de Instituto en Córdoba la serie se trasladó a Corrientes dónde los de Vadell hicieron un partido perfecto en ambos lados de la cancha para llevarse la victoria y descontar en la serie. Impuso su ritmo con una alta efectividad en sus lanzamientos y una defensa que sigue siendo su punto más fuerte. En el segundo cuarto San Martín metió un parcial de 19 a 0 para sacar de la cancha a la Gloria y comenzar a encaminar la victoria. Luego, en el complemento y con la ventaja en el marcador, continuó mostrando un altísimo nivel desde el juego y manejó a su antojo para quedarse con el partido.

El primer cuarto fué parejo, como los dos primeros partidos. San Martín impuso su ritmo con posesiones largas y un goleo bajo. Fabián Ramírez Barrios fue la batuta de SanMa en ataque, mientras que en la Gloria, Gallizi lastimó en la pintura y con un triple de Fierro sobre el final emparejó el marcador: 14-14.

En el segundo parcial los de Vadell salieron con todo. Tras un doble de Romano, San Martín metió un parcial de 19-0 para romper el marcador. Siempre impulsado por la defensa, el Rojinegro le agregó efectividad en los tiros de 3. Instituto no encontraba la manera de anotar ni tampoco de frenar a los correntinos. El ingreso de Vallejos (ocho puntos en el cuarto) y de García (nueve) fueron clave para que San Martín se vaya al descanso largo con una enorme diferencia (49-25).

En el segundo tiempo los de Victoriano salieron a mostrar otra cara, presionando toda la cancha y encontrando buenos tiros metió un parcial de 13 a 2 para achicar la brecha a 13. Los de Vadell, por su parte, ya no tenían la efectividad del segundo perido pero, sabiendo jugar con el resultado favorable, manejaron el final del tercer episodio y volvieron a sacar una gran ventaja para el último capítulo (66-49).

Los últimos diez minutos del partido solo sirvieron para que San Martín se siga luciendo en la cancha. Lo manejo, como todo el partido, a su ritmo, movió la pelota jugando con el resultado y terminó cerrando una gran victoria para estirar la serie hasta, por lo menos, el cuarto partido que se jugará el sábado en el Fortín Rojinegro.

Compartir

Linkedin Print