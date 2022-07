Basterra afirmó que Formosa consiguió mejores resultados en Aprender que el resto del NEA

Compartir

El ministro de Cultura y Educación Luis Basterra evaluó los resultados de las pruebas nacionales Aprender 2021, tomadas a estudiantes del sexto año de la escuela primaria en Lengua y Matemáticas. En ese marco dijo que en algunos ítems, Formosa consiguió un mejor rendimiento que otras provincias del NEA, e incluso que la estadística nacional.

El funcionario felicitó a la Asociación de Geógrafos (Geofor) y a la docente Patricia Pastor, por el trabajo de investigación que llevaron adelante para evaluar también el impacto en el sector docente que tuvo la Resolución 1.953 firmada por él mismo y los resultados de Aprender.

“Es un trabajo impecable en términos de ciencia estadística para validar por un lado la Resolución 1953 y contextualizarla, y cuál ha sido la percepción de los docentes sobre esta norma. Con números se discute de otra forma, esto nos ayuda a nosotros a orientar las estrategias pedagógicas para el cumplimiento del objetivo que es que ningún joven quede fuera del sistema educativo” explicó en principio.

Basterra dijo que el trabajo de investigación además analizó los resultados de Aprender 2021, evaluación que se tomó en diciembre del año pasado.

“Se evaluó las capacidades que desarrollaron los alumnos del sexto grado de la escuela primaria. Esos niños atravesaron cuatro años de desfinanciamiento de la educación por parte del gobierno de Mauricio Macri y tras cartón, dos años de pandemia. Esto afectó el rendimiento de todos los niños y niñas de la Argentina como demostró el estudio, sin embargo en Formosa ese daño fue sustancialmente menor que en el resto de las provincias del NEA, contextualizando” agregó.

Dijo que este resultado es “un motivo de reconocimiento a la tarea docente y a la estrategias pedagógicas del Modelo Formoseño encabezado por Gildo Insfrán” donde queda claro que “la educación es el verdadero rostro de la justicia social” y eso refleja los números.

Aclaró no obstante que estos resultados no significan que “estén bien, pero somos los que mejor atravesamos la pandemia, luego de la pandemia macrista y dos años de la pandemia COVID-19”.

“No hay que hablar con liviandades que normalmente tienen un sesgo de especulación política que no contribuye a la construcción de un objetivo común, que es que cada niño y niña pueda expresar su potencial” pidió.

