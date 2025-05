Basterra criticó a Milei y afirmó que el Peronismo es el único que ha desendeudado a la Argentina

El diputado nacional por Formosa, Luis Eugenio Basterra, se refirió al “momento crítico” que está atravesando el país porque el Presidente está “entregando la Patria y el futuro”.

“Un Presidente que se jactaba de decir que la deuda externa era un robo y que la iban a tener que pagar las futuras generaciones, toma nuevamente un crédito al mismo estilo del que tomó Mauricio Macri y nos condiciona el futuro independiente de la Nación argentina”, cuestionó.

Y evidenció que “lo tratan de ocultar”, pero “la verdad es que el peronismo es el único que ha desendeudado a la Argentina”, mientras que “el resto de los que han gobernado nuestro país lo han sometido a un creciente endeudamiento y, consecuentemente, a una creciente dependencia”.

En ese sentido, el legislador se preguntó “¿hacia dónde va la Argentina?” y consideró que acontecimientos como la criptoestafa $LIBRA que tiene en la mira a Javier Milei “refleja la moral de un inmoral”.

“Es lo que piensa alguien que no le preocupa al prójimo, que no aspira a que tengamos una sociedad ordenada, organizada, pacífica. Es violento en el lenguaje y es violento en la acción”, expresó.

Y ahondó: “Castiga a los jubilados, pero se somete al poder financiero internacional y, además, saca provecho porque la estafa $LIBRA que, por todos los medios, con extorsiones, con presiones, trata de impedir su genuina investigación en el Congreso, lo pinta de pies a cabeza. Es un estafador. Milei es un estafador”.

Asimismo, ratificó que el Presidente “estafó con las cosas que dijo, que iba a ser un modelo liberal, y no lo es”, sino que se trata de “el plan de Sturzenegger que se lo hizo para Patricia Bullrich”.

“Y es un estafador porque se ha quedado con 100 millones de dólares que hay que multiplicarlo por mil. O sea, son 100 mil millones de pesos que se embolsó él y su hermana a partir de lo que fue la estafa $LIBRA”, aseguró.

En contraposición, Basterra puso de relieve “la firmeza y coherencia de nuestro Gobernador” porque “cuando nosotros tomamos decisiones, las tomamos en el marco de las políticas que nos alumbran, que son las del Modelo Formoseño conducido por él”.

“Y que hace que nos mantengamos firmes en lo que son causas irrenunciables, por ejemplo, el federalismo, la coparticipación, que le devuelvan a Formosa los recursos de la seguridad social que son varios miles de millones de pesos que el gobierno nacional se niega a entregarlo sin ningún tipo de causa”, cerró.