Basterra opinó sobre quienes alimentan “estrategias mediáticas de intereses ajenos a los formoseños”

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra respaldó al gobernador Gildo Insfrán en su liderazgo al enfrentar la crisis por Coronavirus que vive el mundo, y criticó a los dirigentes políticos de la oposición formoseña que “alimentan estrategias mediáticas de intereses ajenos a los formoseños”.

“Formosa no goza de un privilegio. Formosa enfrenta una pandemia con cohesión social y clara conducción de un pueblo organizado y consciente. No es la primera adversidad que debemos enfrentar como un desafío del conjunto de los formoseños, independientemente de ideologías y filiaciones partidarias. Vale recordar el cólera, el dengue, la crisis de las cuasimonedas, la discriminación política, en fin, somos un pueblo que sabemos de adversidades. Y también sabemos que con ella no se pacta”, recordó el ex diputado nacional por Formosa.

Agregó que “Formosa no tuvo suerte, tuvo compromiso y claridad conceptual devenida de un proyecto político. El Modelo Formoseño nos ha dado los elementos para pensar y actuar en estos escenarios y estas circunstancias”.

Lamentó que última semana “hemos sido sorprendidos por un artero ataque a la voluntad y conciencia social de los formoseños. La mezquindad de los argumento alimenta la división y atenta contra los objetivos colectivos, imprescindibles en un momento en que la tragedia se mete en miles de hogares en nuestra patria”.

“¿Cuánto hay de humanidad y cuanto de pura especulación política mezquina en denuncias harto reiteradas como inconsistentes?. ¿Cuánto de desprecio por la inteligencia de los formoseños hay en insistir en denuncias y ataques que llevaron a que la voluntad popular desprecie a los denunciantes?”, se preguntó.

Y reflexionó que “Martín Hernández no logró ni siquiera ganar la interna de un espacio político que, además, fue mínimamente acompañado por la voluntad popular. Gabriel Hernández, condenado por la justicia, no representa sino sólo sus intereses, escudándose en estas acciones para autoerigirse en perseguido político luego de agotar todas las instancias judiciales que lo declararon culpable”.

Señaló que “su accionar no hace más que alimentar estrategias mediáticas de intereses ajenos a los formoseños. Los propaladores de sus falacias e inconsistencias jamás tendrán como norte la genuina mejora de la calidad de vida de nuestros comprovincianos, su progreso y realización”.

Consideró Basterra que “el Gobernador Gildo Insfrán nos representa. Los formoseños hemos delegado en él reiteradamente nuestra convicción de un futuro de prosperidad. Somos ejemplo nacional, de nuevo, no por casualidad. Lo somos porque detrás de nuestro gobernador hay un pueblo convencido, esclarecido que sabe que no hay interés superior al de preservar la vida y que en estos tiempos difíciles y complejos, la conducción hace la diferencia”.