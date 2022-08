Basterra salió a desmentir un informe del Ministerio de Educación de la Nación

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Cultura y Educación de Formosa, Luis Eugenio Basterra dejó en claro que “en Formosa, alrededor del 85% de los establecimientos educativos cuentan con conectividad por fibra óptica”.

En este sentido, desmintió un informe que sostiene que la mayoría de las escuelas formoseñas están desconectadas. “Es una información de absoluta ignorancia o con un sesgo de mala intención contra los formoseños”, subrayó el funcionario.

Señaló que para saber con claridad cuántas escuelas cuentan con conexión, “solo basta con ingresar al sistema de información del gobierno provincial y allí se puede verificar que todo el territorio formoseño cuenta con fibra óptica”, indicó.

Además, recalcó que “si bien en algunas pocas escuelas rurales todavía no cuentan con este servicio, nos animamos a decir que fuera de la Capital Federal que tienen conectividad privada no pública, Formosa es una de las provincias que mayor conectividad tiene”.

Y puso de relieve que nuestro territorio provincial cuenta con más de 2.300 kilómetros de fibra óptica instalada, desde la ciudad capital hasta el departamento Ramon Lista.

Aclaró que lo que no existe es el servicio privado sino uno estatal, destinado a las escuelas, comisarías y establecimientos de salud.

“El Estado está presente para que toda la comunidad disponga de Wifi” añadió, destacando que “este es el valor y el sentido de equidad territorial que brinda el Modelo Formoseño para todos los formoseños”.

Al finalizar, expresó que “todo se trata de una propaganda adversa hacia los avances del Modelo Formoseño pero que se cae para quienes vivimos o conocemos el territorio”.

Y sentenció que “los representantes de la oposición política en Formosa, que se encargan de asistir a medios nacionales, hablan de que no hay conectividad, pero transmiten en vivo desde el extremo oeste y así termina desmintiendo su propia hipótesis”, cerró.

Compartir

Linkedin Print