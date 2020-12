Basterra “satisfecho” con el programa de compensación a pequeños productores de soja

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, afirmó que en el gobierno están “satisfechos y contentos” con el programa de compensación para medianos y pequeños productores de soja que alcanza a 38 mil productores y remarcó que “esto no es una compensación dadivosa sino que responde a un concepto de escala y competitividad”.

En diálogo con canal 7 de Santiago del Estero, el ministro remarcó que “el programa funciona muy bien” y consideró que “siempre cuando uno instrumenta este tipo de medidas tan masivas tiene cierta incertidumbre hasta que no se disparan los mecanismos para que se cumpla de acuerdo al procesos con la transparencia que demandan los actos de gobierno”.

“El listado de beneficiarios y la posterior remisión de fondos a la cuenta de los productores nos ha generado pocas inquietudes que además las que hubo se resolvieron favorablemente”, dijo Basterra.

A la vez detalló que “se hizo todo el pago de una sola vez, así se simplificó administrativamente” esta compensación, lo cual añadió que “esto que ha sido un reclamo sectorial que se expresó en la Ley de Emergencia del año pasado y hoy se traduce en un ingreso concreto a la cuenta del productor que declara en el Afip y a través del Banco Nación lo hemos hecho de manera automática”.

Asimismo sostuvo que “está abierto un canal, por si existe alguna duda y también para aquellos productores que tienen menos superficie pero no entran dentro de lo que es el criterio de mediano y pequeño productor y quieren hacer una devolución de esta compensación”.

“Porque entienden que esto no es una compensación dadivosa sino que responde a un concepto de escala y competitividad para los pequeños y medianos productores”, dijo y agregó que aún este programa “está abierto y disponible”.

“Hemos conseguido el objetivo que fue bandera de muchos productores para generar una política diferenciada para quienes son productores de menor escala y que obviamente no tienen la misma competitividad de una gran empresa que tiene equipos y servicios que reducen costos y que le dan una competitividad diferenciada”, explicó.

“Estamos muy satisfechos” dijo Basterra ya que detalló que en el diálogo con productores, funcionarios se observa que “van tomando dimensión de la medida”, la cual “está funcionando muy bien”.

Consultado sobre si esta compensación continuará en la campaña de soja 20-21, el funcionario nacional dijo que “es la intención”, pero que de todas maneras “veremos cómo se aplican los derechos de exportación y en función de eso, que es el disparador del instrumento, es que se van a verificar las medidas que se tomen el año próximo”.

Luego, en diálogo con canal 13 de Santa Fe, indicó que el programa de compensación para productores apunta a los que “tuvieron un impacto neutro o de menor efecto sobre las retenciones de sus ventas de soja”.

“Se hizo un relevamiento con la AFIP sobre lo que esa la superficie sembrada para tener un criterio de selección y de acuerdo a la provincia a que corresponden y a la vez productores que tengan como tope de facturación anual 20 millones de pesos”, explicó.

Entonces, acotó, “los comprendidos en estos criterios a partir del volumen de venta de soja fueron sujetos de una compensación sobre el volumen vendido” con el nuevo sistema de “registros que son todos automáticos”.

“Alrededor de unos 41 mil productores están comprendidos dentro de esta categoría de menos de 400 hectáreas de soja y hasta el 30 de septiembre, 38 mil habían realizado operaciones comerciales. Sobre el volumen de lo comercializado, de manera automática, se compenso una parte de lo que han sido los derechos de exportación”.

Este, señaló Basterra, ha sido “un procedimiento ejemplar”.

Compartir

Linkedin Print