Basualdo denunció mala distribución de la coparticipación para los municipios: “La provincia le roba a los lomitenses”

Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, denunció ayer ante el Superior Tribunal de Justicia de Formosa la “mala distribución de la coparticipación” por parte del gobierno provincial hacia los municipios y dijo que “la provincia le roba a los lomitenses”. También, en contacto con la prensa, el Jefe Comunal lanzó duras críticas contra el gobernador Gildo Insfrán.

“Vinimos a hacer una presentación de inconstitucionalidad de la Ley 766 que distribuye la coparticipación en los municipios de la provincia donde Las Lomitas se siente afectada desde hace 35 años porque no envían el dinero que tienen que enviar. Vinimos a plantear eso y veremos si conseguimos justicia porque estamos luchando por todos los lomitenses para que le lleguen los recursos”, comenzó diciendo Basualdo.

También detalló que actualmente reciben el 50% de lo que verdaderamente tiene que recibir Las Lomitas. “Los intendentes tenemos que agudizar el ingenio para que el dinero nos alcance porque tenemos que pagar empleados, prestar los servicios básicos que necesita una ciudad”, acotó, recordando que actualmente es una localidad de 40.000 habitantes.

“Vengo a plantear esto hoy porque siento que desde el Gobierno provincial le están robando a todos los lomitenses”, lanzó el Jefe comunal.

Por otro lado fue consultado por qué la denuncia viene después de 35 años, a lo cual respondió. “porque los intendentes no tenemos información, eso no pasa en esta provincia, ahora con este gobierno nacional diferente pudimos acceder a alguna información para poder pelearla, entonces es por esto que iniciamos este camino que sé que va a ser bastante duro”.

“En base a lo que consideramos y nuestros técnicos analizaron sé que es mucho el recurso que hoy le falta a Las Lomitas”, continuó diciendo detallando que “la coparticipación que nos envían es como si fuéramos un pueblo de 7000 habitantes, hay pueblos más chicos que reciben una gran diferencia, entonces, es ahi donde nosotros sentimos la discriminacion del gobierno hacia Las Lomitas”.

Críticas al

gobernador

de Formosa

A continuación, el Jefe Comunal lomitense deslizó duras críticas hacia el gobernador de Formosa Gildo Insfrán y lo acusó de que “hoy se convirtió en un tirano”

“En la provincia no tenemos justicia, yo vengo acá porque es el camino y ruego encontrarla, pero honestamente creo que la ha prostituido”, dijo.

“Yo era parte del equipo de ellos, hoy soy libre y estoy trabajando junto a otros dirigentes para buscar que haya democracia en esta provincia. Estos últimos años que nos quedan usemoslos para darle libertad y democracia a Formosa, con mi silencio he tapado muchas cosas, me he cansado, no soy un arrepentido, pero estoy transitando feliz porque me siento libre”, se sinceró.

Finalmente, al ser indagado porque cuál fue el detonante que lo llevó a “separarse” de Insfrán expuso: “primero me cansé de proteger con el silencio muchas injusticias, y segundo, dejar sin empleo a la gente humilde, que el poder haga sentir a la gente pobre porque hoy un empleado de la provincia es pobre, no le alcanza, no llega a fin de mes, eso es Insfrán quien usa las instituciones para pegarle al más indefenso, eso me llevó a que tome esta postura”.