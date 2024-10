Basualdo denunció persecución policial hasta Paraguay: comunicado de la Fuerza y el hecho

El sábado a la tarde, el concejal de la localidad de Las Lomitas Pablo Basualdo denunció a través de las redes sociales que policías de Formosa los habrían perseguido a él y a su padre Atilio Basualdo hasta la ciudad de Asunción, Paraguay.

Aseguró en su video que en el país se detuvo a dos personas que forman parte de la fuerza formoseña y que además la motocicleta en la cual se movilizaban pertenece al Ministerio de Seguridad de Formosa.

Luego de que se conociera a través de las redes sociales la información, la Policía de Formosa informó a través de un comunicado que inició acciones administrativas a los mismos y aclaró que viajaron «sin autorización».

El comunicado inmediato tras conocerse el hecho

La Jefatura de Policía inició acciones administrativas a dos integrantes de la fuerza, que sin autorización viajaron hasta Asunción-Paraguay y fueron demorados, acusados de perseguir al intendente Atilio Basualdo de Las Lomitas.

Del caso se tomó conocimiento a través de redes sociales donde allegados a Basualdo denunciaron persecución y amenaza de muerte, razón por la cual de inmediato el Comando Superior dispuso una exhaustiva investigación dado que los policías formoseños no tenían autorización para trasladarse hasta el vecino país.

Ante la delicada situación, las autoridades policiales dispusieron la sustanciación de actuaciones administrativas y la separación del cargo al Oficial Jefe de la Delegación Clorinda del Departamento Informaciones Policiales, como así también al Oficial de servicio y personal de guardia, hasta que se aclare el hecho.

La misma medida se tomó con los dos policías que fueron demorados en Asunción y no contaban con armas de fuego reglamentarias u otros elementos contundentes. Lo que sí se les habría incautado son sus credenciales y una motocicleta de la Policía provincial en la que se desplazaban.

Por otra parte, no se tenía ninguna comunicación oficial, dado que ambos estaban de franco de servicio y en ningún momento pidieron permiso para salir del país, cuando lo deberían hacer según el Reglamento de Legislación Interna Policial, con el agravante de hacerlo en un vehículo policial.

Si bien dieron su salida por el paso fronterizo, a través de Migraciones, desde la Jefatura de Policía sigue la investigación administrativa para dilucidar cómo pasó la motocicleta.

Por ello, se ordenó a un Comisario General que realice las diligencias en el orden interno para despejar cualquier duda o sospechas que puedan empañar la imagen de la Institución Policial.

Investigación a cargo de la fiscal Ariela Chaparro de Paraguay

La Jefatura de la Comisaría 10 de Asunción informó que por el hecho denunciado por Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, de Formosa – Argentina, se inició una actuación policial sobre el supuesto hecho a determinar. Una vez identificados los policías formoseños y al no existir motivos para su detención, fueron liberados, regresando a la ciudad de Clorinda, ingresando al país sin ningún tipo de inconvenientes legales.

El sábado último pasadas las 14:00 horas, efectivos de la Comisaría 10 de Asunción – Paraguay, recibieron un llamado telefónico a la línea 911, solicitando presencia policial en calle Aviadores y Delia Frutos de esa ciudad.

Un patrullero acudió y fueron recibidos por el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quien manifestó que se encontraba con su familia y que, al cruzar el puente Héroes del Chaco, supuestamente se percató de que eran perseguidos por personas a bordo de motocicletas diferentes.

Los policías paraguayos recibieron las características de los supuestos sospechosos, en tanto que otro patrullero acudió al lugar y ubicó a dos personas con similares características a las descriptas, por lo que fueron trasladados a la dependencia para averiguación de sus datos filiatorios.

Allí los sujetos se identificaron como policías de la Provincia de Formosa, quienes manifestaron que se encontraban libres de servicio e ingresaron por Migraciones al país como turistas para conocer Asunción.

El intendente también se presentó en la Comisaría 10, donde prestó declaración y denunció “que quisieron atentar contra él”, en tanto que los sospechosos no contaban con ningún tipo de armas en su poder.

Ante esto, y al no existir elementos probatorios ni causales para proceder a la detención de los policías formoseños, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en tanto que el caso quedó a cargo de la fiscal Ariela Chaparro.

Una vez verificado el caso, la Fiscal dispuso la liberación de los dos hombres, previo diagnóstico médico, en cumplimiento a la Resolución Fiscal N° 313, con relación a la causa N° 1457/24 caratulada «S/ A DETERMINAR», por no existir elementos probatorios, por lo cual se desestimó todo tipo de delito.

Los efectivos se retiraron de esa dependencia a media noche a bordo de la motocicleta en la que se trasladaban, regresando a la ciudad de Clorinda, ingresando al país sin ningún tipo de inconvenientes legales.