Baumstarh y Zárate no dejaron dudas y ganaron en la FAB

La «Picante» de Brandsen y el «Demonio» de Formosa derrotaron a los extranjeros Arlenn Sánchez y Gabriel Mendoza y colgarse los cinturones latinos.

En el estadio de la Federación Argentina de Box, las peleas titulares consagraron a los mejores en el ring de Castro Barros 75: Sol Baumstarh, Junior Zárate y Agustín Marini se llevaron los títulos en juego a sus gimnasios. La sorpresa de la noche la dio Gabriel Peralta ante Joaquín Díaz, en una nueva organización de OR Promotions, que se vivió en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play en su tradicional ciclo de Boxeo de Primera.

Peleón regalaron la argentina Sol Baumstarh y la mexicana Arlenn Sánchez con el título latino vacante del Consejo Mundial de Boxeo de la categoría mínimo en juego. La “Picante” fue superior en casi todos los asaltos y así se llevó el cetro verde-oro, que suma al Sudamericano que ya tiene en sus vitrinas.

La «Picante» de Bransen logró marcar la distancia con sus golpes rectos en la primera mitad del pleito y luego, plantándose en el golpe por golpe, terminó dando una guerra para quedarse con un nuevo título en su carrera.

En una pelea entretenida, Sánchez hizo muy dura la tarea de Baumstarh. Fue siempre al frente, ensució la pelea y no dejó de asfixiar a la argentina, quien resolvió en buena parte con su técnica y demostró que la mano del “Látigo” Coggi pulió de gran forma su carrera, que la tiene presente en los rankings mundiales de la OMB y CMB.

Con 25 años, la representante de Brandsen es la actual campeona latina y sudamericana y es una potente figura para empezar a discutirle el reinado a algunas campeonas mundiales de la actualidad en los pesos chicos.

Sol Baumstarh (11-6-1, 7KO) GDU Arlenn Sánchez (5-6-4, 1KO).

Tarjetas: Juan Carlos Palmieri 96-94; Edgardo Codutti 98-92 y Jorge Basile 97-93.

Árbitro: Analía Maradona.

Fue un monólogo del formoseño y vigente campeón latino CMB minimosca, Junior Zárate, quien se quedó con una contundente victoria por decisión unánime ante el experimentado colombiano, Gabriel Mendoza, que con 45 años resistió, pero no compitió.

En la primera mitad de la pelea, Zárate buscó demoler a su rival con golpes al cuerpo, pero en los últimos rounds priorizó el castigo al rostro y no concretó el KO, la “frutillita” del postre que le faltó al argentino rankeado en el CMB y AMB (11°), FIB (9°) y OMB (7°).

El detalle del monótono combate lo dio el colombiano con unas botas que no se adhirieron al suelo y lo hicieron perder el equilibrio en el primer round. Por ello, en el descanso, la esquina lo mojó con una gaseosa para buscar una adherencia que no llegó y obligó, en medio de la vuelta 2, al cambio del calzado. Insólito.

De esta forma, Zárate defendió por cuarta vez su cetro latino y aspira a dar el salto internacional boxístico que viene esperando desde hace unas temporadas.

Junior Zárate (24-4-0, 9KO) GDU Gabriel Mendoza (32-8.2, 24KO)

Tarjetas: Ángel Gorreri, Javier Geido y Marcos Barbero 100-90, todas para Zárate.

Árbitro: Antonio Zaragoza.

Agustín «Picha» Marini no la estaba pasando bien y había caído en el segundo round ante Mariano «El Ángel» Gudiño, que lo encontró desprotegido en un retroceso; pero el de Benito Juárez encontró un momento para su especialidad y conectó un zurdazo letal sobre el mentón del “Ángel” para liquidar el pleito en el cuarto asalto.

De esta forma, en su primera pelea por un cinturón, “Picha” Marini no lució, pero se coronó con su fórmula: el KO. Se lleva para su gimnasio los cetros Crucero argentino (vacante desde que lo dejó Yamil Peralta) y Fedelatin AMB.

Con 24 años, Marini le ganó al experimentado Gudiño, quien luego de preocuparnos, salió por sus propios medios del ring y recibió la atención médica correspondiente.

Agustín “Picha” Marini (9-0, 8KO) GKOT4 Mariano “El Ángel” Gudiño (18-9, 10KO)

Tarjetas: –

Árbitro: Gerardo Poggi

La peleó de atrás el cordobés Gabriel Peralta en el estadio de la Federación Argentina de Box para quedarse con esta importante victoria ante el invicto chaqueño Joaquín Díaz.

No se rindió pese a un comienzo adverso y desde el tercer round hasta el final le disputó cada acción a su rival y por ello, en 2 de las 3 tarjetas se impuso: Peralta festejó y volvió a ganar por segunda vez seguida.

En su estreno en el 2024, Peralta fue la sorpresa de la noche. Menos vistoso, pero siempre bravo, fue al frente, resistió a combinaciones duras de 3 golpes de Díaz, quien parecía tener todo controlado, siendo el round 6 el más claro para el cordobés.

Peralta llevó la pelea a su terreno en los rounds finales y conquistó su sexta victoria como profesional. Díaz, por su parte, dejó su récord invicto y ante su primer oponente con récord positivo, perdió.

Gabriel “Huracán” Peralta (6-3-0, 4KO)GDM Joaquín “Gaucho” Díaz (8-0-1, 5KO)

Tarjetas: Carlos Azzinaro 76-76; Edgardo Codutti y Javier Geido 77-75 para Peralta

Árbitro: Gustavo Tomas

Una de las grandes promesas del pugilismo nacional es el salteño que vive en Capital Federal, Silio “El Zurdo” Vilte que, con 21 años, muestra un boxeo pragmático, en el que no le da tregua a sus rivales si ve una debilidad. Así, derribó 3 veces a Mauro “La Bestia” Corbalán, atacando la zona blanda y obligando a la detención temprana del combate.

De esta forma, Vilte logró su sexto KO en 8 presentaciones como rentado y estrenó con una sonrisa su 11° colocación en el ranking nacional superligero, categoría que no posee campeón.

Corbalán no levanta cabeza y acumuló su cuarta derrota consecutiva, la sexta en sus últimas 7 peleas. Vilte, en contra partida, viene de 4 KO Técnicos en sus últimas peleas como profesional.

Silio Vilte (8-0, 6KO) GKOT” Mauro Corbalán (8-6-1, 4KO)

Tarjetas: –

Árbitro: Adrián Ayunta

El púgil de Almirante Brown, Martín Pacheco, se quedó con su cuarta victoria consecutiva como profesional, dejando una buena imagen en el ring de Castro Barros 75.

Fue de mayor a menor y si bien no sufrió al término de la pelea, le permitió cerrar mejor a Martín Priarone, que guapeó, pero no le alcanzó para festejar por primera vez como rentado.

En su segunda pelea en el 2024, Pacheco mostró buenos atributos y si continúa mejorando físicamente, seguramente lo veremos demostrando sus cualidades por más tiempo.

Tiene margen como para acomodarse dentro de la categoría supergallo, que tiene como campeón a Juan Cejas.

Martín Pacheco (3-0, 1KO) GDU a Martín Priarone (0-4- 0)

Tarjetas: Carolina Mayorquín 40-36; Marcos Barbero y Ángel Gorreri 39-37