Bayern Munich goleó 3-0 al Chelsea en Londres

Poco más de siete años pasaron desde la última vez que el Chelsea y el FC Bayern München se enfrentaron en la UEFA Champions League. Aquel 19 de mayo, en el Allianz Arena, Frank Lampard levantó la ‘Orejona’ después del triunfo por penales del equipo inglés en una final que se jugó en casa del cuadro alemán. Este martes volvieron a verse las caras, aunque ahora con Lampard como el DT de los Blues.

El conjunto visitante apostó por la velocidad de sus puntas, Gnabry y Coman, quienes ganaron sus duelos individuales en la primera mitad y aprovecharon los espacios de la defensa inglesa. La gran figura de los 45 minutos iniciales fue Wilfredo Caballero, quien le ganó el puesto a Kepa en las últimas semanas y que demostró que está a la altura del arco de Stanford Bridge. Pero sus grandes intervenciones no fueron suficientes y en el complemento padeció el encuentro.

Robert Lewandowski tuvo dos mano a mano y en ambos fue atorado por el argentino, quien veloz de piernas, pudo dejar sin ángulo al polaco antes de que este estuviese listo para preparar.

Thomas Muller también tuvo las suyas para el Bayern Munich, pero sus intentos no necesitaron la intervención de Caballero. Un cabezazo de espaldas, poco ortodoxo pero sí sorprendente, dio en el travesaño y su intento de media distancia se fue ancho.

Por su parte, el Chelsea, que intentó dominar el balón pero en la mayor parte de la primera mitad falló en su idea por la presión rival, también pudo ponerse en ventaja. La más clara fue en los pies de Marcos Alonso, quien al llegar al fondo amagó a tirar el centro, hizo pasar de largo a su marca y definió cruzado, pero Manuel Neuer le ahogó el festejo.

En el complemento, el Bayern Múnich se mantuvo en al misma postura, pero esta vez ajustó la puntería. Gnabry aprovechó un resbalón de César Azpilicueta a los cinco minutos, encaró por izquierda, buscó la pared con Lewandowski y luego definió en el área para el 1 a 0.

El 2 a 0 llegó tres minutos después con una nueva combinación de los dos puntas del cuadro alemán por el sector izquierdo. El alemán ganó de cabeza ante Azpilicueta, en un pelotazo de Neuer, tiró una doble pared con Gnabry y éste, al quedar cara a cara con Caballero, definió cruzado.

La goleada se cerró a falta de 15 minutos, cuando Alphonso Davis, de 19 años, armó una jugada individual sensacional, que comenzó con una pared con Coutinho por izquierda en mitad de cancha y continuó con una corrida hasta el fondo. Al llegar al área, asistió a Lewandowski, quien sin resistencia empujó el balón a gol, para sumar su grito 11 en el certamen actual que lo tiene en la cima de la tabla de artilleros.

Si algo le faltaba al cuadro de Lampard fue la expulsión de Marcos Alonso, casi sobre el final, por una infracción sobre el punta polaco que tuvo que ser revisada por el VAR. Con el 3 a 0 en el marcador, la serie parece liquidada, a menos que en la revancha del 18 de marzo en el Allianz Arena, el cuadro londinense pueda golear por una diferencia mayor.

El Chelsea, que tuvo como principal baja para este duelo a N’Golo Kante, marcha en el cuarto puesto en la Premier League tras imponerse en la última jornada sobre el Tottenham Hotspur de Mourinho (2-1). Con un equipo renovado, al que le ha añadido automatismos modernos y la participación de promesas como Mason Mount y Tammy Abraham, el ídolo de los Blues atraviesa una temporada más que interesante.

Se clasificó a los octavos de final desde el Grupo H junto al Valencia, ambos con 11 puntos obtenidos luego de tres victorias, dos empates y una derrota. Aunque actualmente atraviesan uno de sus momentos más irregulares de la campaña, ya que en los 10 partidos que jugaron en lo que va del año llevan cuatro victorias y tres empates, tres derrotas, incluida la de este miércoles.

Enfrente estuvo el Bayern Múnich, dirigido por Hansi Flick, quien comenzó como interino en noviembre pero ya fue confirmado hasta el final del curso, no ha perdido ningún partido oficial en 2020: siete victorias y un empate. Es líder del campeonato alemán, solamente con un punto más que el RB Leipzig, que justamente es el único equipo que pudo quitarle puntos a los bávaros en lo que va del año.