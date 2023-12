BCLA: Quimsa derrotó a Nacional y finalizó invicto en la primera etapa del Grupo B

La Fusión se repuso de la lesión de su líder anotador, Brandon Robinson, y de un déficit de 11 puntos al medio tiempo, para terminar, imponiéndose como local sobre Nacional, por 86-78, en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero, Argentina.

El campeón argentino perdió a Robinson, quien apenas pudo jugar 5 minutos antes de salir lastimado, y tuvo una primera mitad muy fría en la que apenas lanzó para 29 por ciento desde el campo (12-41), para terminar abajo 42-31. Pero luego del intermedio el equipo salió con otra actitud en los dos costados de la cancha y estableció un parcial de 28-13 en el tercer cuarto para tomar el comando 59-55 al final del tercer acto.

En el período final, los dirigidos por el entrenador Leandro Ramella ya estaban en ritmo y nunca más perdieron la ventaja. De hecho, se distanciaron 79-66 con un triple y una bandeja de Juan Brussino, con 4:22 minutos por jugarse. Nacional, sin embargo, continuó luchando y logró reducir la brecha a 6 (84-78) con un triple de Agustín Méndez, pero solo quedaban 32 segundos en el reloj y ya la suerte estaba echada.

Brussino destacó por los vencedores con 23 puntos, 4 de 6 desde la larga distancia y 9 de 10 en tiros libres. Además, bajó 6 rebotes, dio 5 asistencias y robó 2 balones. Tayavek Gallizzi agregó 18 tantos y Bruno Sansimoni otros 13 para un Quimsa que dio 23 asistencias y solo perdió 7 balones y dominó 18-8 los puntos tras pérdidas.

Por el quinteto uruguayo, Michael Smith dejó 25 unidades, Gastón Semiglia 13 y Eric Anderson, que hasta la temporada pasada perteneció a Quimsa, añadió 11 tantos, 8 rebotes y 3 bloqueos. Franco Giorgetti y Omar Cantón colocaron 10 contables cada uno.

Tras esta primera etapa de partidos, Quimsa quedó como líder del Grupo B con marca de 2-0. Nacional jugó para 1-1 y São Paulo para 0-2.

San Martín pierde por

lesión a Gargallo y dio

de baja a Joyce

San Martín de Corrientes va a encarar sus últimos dos compromisos del año correspondientes a la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2023/2024, con una baja muy sensible, que será la ausencia por lesión de Lucas Gargallo, además se tomó la decisión de que Aemonn Joyce no continué en el plantel «rojinegro».

Para esta última salida a la ruta del 2023, la mala noticia para el equipo del Barrio La Cruz es la confirmación de la grave lesión que sufrió Lucas Gargallo tras el último encuentro disputado en el «Fortín» ante Ciclista Olímpico de La Banda. Tras los estudios realizados se detectó que el alero del «santo» sufrió una fractura en el escafoides de la mano izquierda.

Por ello el jugador viajó el fin de semana a la Capital Federal, donde en la jornada de este martes será intervenido quirúrgicamente, por lo que no sólo esta ausente en los duelos ante Argentino de Junín y Ferro Carril Oeste, sino que también deberá afrontar un proceso de dos meses de recuperación, por lo que para San Martín es una baja sumamente sensible.

Además como ya se venía manejando en las últimas semanas el cuerpo técnico del «rojinegro» tomó la decisión de dar de baja al ala pivote estadounidense Aemonn Joyce, quién no cumplió con las expectativas en cuanto a su rendimiento, por lo que se despedirá este martes en el encuentro ante Argentino de Junín, y ya no formará parte del equipo que enfrentará a Ferro en Caballito.