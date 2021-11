BCRA: decisión no tienen efecto sobre depósitos en dólares

Compartir

El Banco Central afirmó que la decisión tomada la semana pasada sobre la posición de cambio de las entidades financieras “no tiene ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan”.

La entidad monetaria se refirió de esta forma a las versiones que circularon el fin de semana con el propósito de generar incertidumbre en el mercado cambiario, en el que a través de presuntos informes de consultoras financieras se instaba a ahorristas con dólares en cuentas bancarias a retirarlos de manera inmediata.

La medida en cuestión es la Comunicación A 7405, publicada el jueves pasado, en la que se establece que a partir del 1° de diciembre la posición de contado prevista en las normas sobre Posición Global Neta de Moneda Extranjera de los bancos “no podrá superar el importe equivalente al 0 % de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del mes anterior al que corresponda”.

El Banco Central precisó que “los bancos deben tener una posición de cambio neutra, justamente los depósitos al ser un pasivo para las entidades deben contar con respaldo en inversiones en esa moneda” y que eso determina que ”todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan. Adicionalmente, existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares”, agregó el Banco Central. La entidad subrayó que “las entidades financieras, además, cuentan con una liquidez récord en dólares y en pesos”.

Ante la consulta de Télam, tanto bancos privados como públicos desmintieron categóricamente los rumores sobre posibles faltas de dólares para respaldar los depósitos y, de hecho, insistieron que están «súper líquidos».

«La resolución hace referencia única y exclusivamente a los dólares en contado que los bancos tienen por encima de su patrimonio neto y los depósitos no son considerados parte del patrimonio neto de los bancos sino que son pasivos. La medida afecta solamente a la cartera propia de inversiones de los bancos y no afecta a los depósitos de los clientes. El sistema financiero está sólido, con altos niveles de liquidez y bien capitalizado», aseguraron a Télam desde un banco de primera línea.

En cuando a la asistencia de gente para retirar sus dólares de sus cajas de ahorro las entidades consultadas manifestaron que hubo una afluencia mayor que otros días pero que «nada fuera de lo normal» y que ésta noticia falsa no es distinta de otros episodios de los últimos años.

