Becas Progresar Obligatorio: más de siete mil estudiantes han sido aceptados

Érica Stock, responsable del área de Política Socioeducativa del Ministerio de Cultura y Educación, habló sobre el estado actual de las Becas Progresar en la provincia.

En primera instancia, aclaró que “no tenemos articulación con Nación” y que el contacto establecido es “con la referente nacional de Becas Progresar y, cada vez que insistimos nos pasa información muy corta”.

De igual modo, comunicó que cuentan con “el resultado parcial de beneficiarios aceptados de Progresar Obligatorio”, que es un total de “7716 estudiantes formoseños que son becarios, por ende, ya están cobrando”.

Asimismo, recordó que este año es “necesario hacer un curso de capacitación laboral de manera online”, es decir a través de una plataforma.

“Pueden hacerlo en cualquier momento del día, porque la misma está abierta las 24 horas de los siete días de la semana, tiene ocho módulos y pueden hacerlo solos, porque es autoguiado”.

Stock precisó que “es el mismo curso del año pasado, con la diferencia que, a los estudiantes becarios del 2023 que lo realizaron, les pagaron un plus”, remarcando que este año, aparte de ser obligatorio, no perciben un haber extra.

También, indicó que en la semana “nos van a dar las fechas de reclamos para aquellos estudiantes que fueron rechazados y que no están conformes con la respuesta”, añadiendo que “en agosto se abre nuevamente la inscripción”.

Respecto de Progresar Trabajo y Superior no pudo brindar mayores precisiones, debido a que “recién nos dijeron esta semana nos iban a informar sobre la cantidad de becados, por lo tanto, estamos a la espera”.

Por último, a los estudiantes que tienen dudas sobre el curso, Stock les sugirió que les “pregunten a sus directores o preceptores” y señaló que “se armó un video instructivo de cómo realizarlo”, cerró.