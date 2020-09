Beisbol: los Gauchos ya se entrenan en Ezeiza

Compartir

Después de cinco meses de entrenamientos individuales y de encuentros virtuales, el seleccionado argentino de béisbol retornó a las prácticas bajo las órdenes del colombiano Manuel Villa Ortega y trabaja con 40 jugadores en el Estadio Nacional ubicado en Ezeiza.

El grupo de la Selección está dividido en tres grupos: el de Buenos Aires, que comenzó en simultáneo con el de Córdoba y uno más en Salta (que aún no comenzó debido a la situación sanitaria en la provincia). Uno de los referentes del plantel, el pitcher Guido Monis, cuenta como son los primeros días de regreso al diamante: “El comienzo es de a poco y con planes de entrenamiento para que cada uno se entrene con los jugadores de su puesto. También hay grupos armados para hacer prácticas de bateo y defensa”.

Toda la actividad se realiza bajo las normas del protocolo presentado por la Federación Argentina de Béisbol para la vuelta a los entrenamientos. “Consiste en la toma de temperatura a cada uno antes de ingresar al predio, la desinfección de todos los elementos y la no utilización de los vestuarios, por lo que llegamos con nuestra ropa y nos terminamos de cambiar al aire libre con distanciamiento”, detalla Monis.

Antes del regreso a las actividades, la FAB realizó un trabajo de desinfección general en todo el estadio y recibió el aporte de la Secretaría de Deportes de la Nación para la limpieza integral del predio, para así contar con las instalaciones en óptimas condiciones.

Al comenzar el año, la FAB decidió la vuelta del colombiano Villa Ortega como Head Coach, para su segundo ciclo al frente del equipo luego del ciclo de 2016 a 2018 donde fueron campeones sudamericanos consiguiendo la plaza para Lima 2019. “Tuvimos reuniones virtuales con el cuerpo técnico y con cada área especifica. Nos pasaban las rutinas y se hacía el seguimiento por Zoom. Más allá de que no nos encontramos físicamente estuvimos bastante activos como grupo”, aclara el pelotero de Ferro.

“Si bien todas las competencias están suspendidas, nuestro próximo objetivo es conseguir la clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y esperamos la confirmación del Sudamericano para el año que vienen Chile”, indica Monis con respecto a los próximos objetivos, que tendrían al Campeonato Sudamericano de Tocopilla en 2021.