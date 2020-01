B°El Porvenir: madre de niño que sufrió abuso denunció que el acusado ya está en libertad

Compartir

Un lamentable hecho se dio a conocer días pasados, cuando un hombre del barrio El Porvenir quedó detenido luego de haber manoseado las partes íntimas de un menor del lugar de tan solo 12 años cuando éste fue a comprar al kiosco que posee. Según se supo, el hombre le dio 20 pesos al pequeño y le dijo que no contara nada, algo no ocurrió ya que el menor se quebró y le detalló lo sucedido a su familia. Tras la denuncia, el acusado fue apresado, pero ayer recuperó su libertad, lo que generó gran indignación de sus familiares que temen que vuelva a pasarle lo mismo a otro niño.

En ese sentido Yanina, madre del menor de edad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre lo ocurrido.

«Estamos recuperándonos, tratando de no perder la fuerza para que por fin esta persona pueda pagar por lo que le hizo a mi hijo. Lo triste ahora es que ayer (el jueves) este hombre salió en libertad y está a dos casas de mi casa, la mujer es una persona que se burla al verme pero no importa porque todavía a mi hijo no le hicieron la Cámara Gesell y yo sé que con eso va a volver a entrar y no le va a volver a pasar a ninguna criatura, escuché muchos comentarios de que este hombre manoseaba, ofrecía plata a chicos, mi hijo no fue la única víctima, esta persona tiene que salir del barrio», comenzó diciendo.

Respecto a porqué el hombre salió en libertad, explicó que «me dijeron que esto iba a pasar pero que me quedara tranquila porque una vez que le hagan la Cámara Gesell a mi hijo él va a volver a quedar detenido, dicen que los jueces están de feria, solo por eso salió en libertad».

En cuanto a si el hombre le ofrecía dinero al menor y lo amenazaba para que no dijera nada, la mujer aseguró que «es todo verdad, le ofrecía dinero, le decía que vaya a buscar cuando quiera lo que necesite y mi hijo como toda criatura estaba contento, pero después no aguantó, rompió en llanto y empezó a contar todo, según dijo mi hijo esto no pasó una sola vez y yo creo en su palabra, él no se animaba a contar nada porque dice que este hombre lo amenazaba y le decía que si contaba algo yo le iba a pegar y si yo no le pegaba, le iba a pegar él y mi hijo tenía miedo».

Asimismo se refirió a las versiones que indicaban que ella se iba a ir del barrio tras lo ocurrido. «No nos fuimos y no tengo porqué irme, no hice nada malo, el que se tiene que ir es él, no le voy a demostrar que tengo miedo, al contrario, que me vea de frente, yo no me voy a esconder, él tiene que salir de acá».

En relación a cuándo va a declarar el menor en Cámara Gesell expresó que «tiene que llegar una citación y eso tiene todo un proceso, todavía no tenemos fecha para que él vaya a declarar».

Respecto a si recibieron asistencia tras lo ocurrido, señaló que «él por ahora no recibió ayuda, me dijeron que lo lleve a pasear, que lo tenga animado, que no lo deje solo y que no le haga ninguna pregunta porque no quieren que se sienta culpable, que se sienta mal, es un chico que si le cuenta algo a alguien no quiere que se ponga mal entonces todo eso tenemos que aguantarnos, no llorar, yo le digo que él no tiene que tener miedo ni callarse, que ahora ya sabemos todo y que estamos con él su mamá, su papá, tíos, toda la familia y que nadie le va a hacer nada. Él me dice que sí a todo, que gracias por ayudarlo».

«Dicen que en el barrio hay otros casos más y es lo que estoy averiguando, tratando de enterarme bienpara dar con esas personas, que se animen a hablar y poder ayudarlas para que esto no quede así, que no vuelva a pasar nunca más», expresó.

Para finalizar contó que mantuvo cruces con la mujer del acusado debido a una cuestión personal. «Yo fui a hablar con su señora por un tema personal, ella tiene un kiosco y yo fui a hablar por el tema de la cuenta, yo solo fui a pedirle mi cuenta y me empezó a insultar, me dijo de todo, que soy injusta, que mi hijo es mentiroso y que lo lleve al psicólogo, me trató re mal, encima ella me hizo una denuncia por atropello de domicilio y no bastando con eso puso en sus redes sociales que yo me opongo a pagarle que es lo que menos me importa, pero lo grave que dice es que mi hijo quiso ahorcarse, que yo lo sabía, que mi hijo no me quiere, un montón de cosas y yo le dije que ella está equivocada, que si en todo caso era así ella era cómplice de algo por ver y no denunciar, me dijo que tiene testigos de que soy una mala madre, pero tengo mi conciencia tranquila, habría que ver si su marido también la tiene, incluso ella no sabía que él estaba preso, supo por los vecinos, es una acusación muy grave la que ella quiere hacerme a mí pero yo estoy tranquila porque sé perfectamente cómo soy. Ahora por desgracia él está libre pero que disfrute de su libertad mientras pueda porque pronto va a estar adentro y por un buen tiempo», culminó.