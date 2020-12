Belasteguin: “El título de Madrid tiene un sabor especial”

Compartir

Tras ganar el Master Final de la temporada de pádel con Agustín Tapia, el argentino recordó su paso por el circuito.

Argentina volvió a la cima del pádel internacional de la mano de Fernando Belasteguín (41) y Agustín Tapia (21), que se consagraron campeones del Master Final que se disputó en la ciudad española de Menorca. Pese alcanzar el puesto dos del ranking mundial no seguirán juntos y “Bela” describe el periplo de esta gran historia en la que caminaron a la par durante el último año y medio.

“Mi vida más allá de lesiones y contratiempos es un cuento de hadas y siempre me regala cosas para disfrutar. Fue un final increíble y cerramos con Agustín una etapa en la que arrancamos 11 en el mundo. Fue un final espectacular y para mí fue muy especial porque viví una relación de padre e hijo, soy hasta más grande que sus padres. Esto trasciende lo deportivo, nos quedará para toda la vida”, comenzó su relato Belasteguín, número uno del mundo durante 16 años consecutivos (2002-2017).

“Somos dos jugadores del mismo lado, revés. Nos adaptamos bien, pero lo mejor es buscar otros compañeros. Lo decidimos hace cuatro torneos y ahora después de disfrutar ya tengo que pensar en seguir peleando torneos con el compañero que anunciaré en enero”, explicó el pehuajense Bela, compañero del catamarqueño Tapia, tras vencer en la final a la pareja española integrada por Juan Lebrón y Ale Galán -6-3 y 7-6 (11)-.

“Agustín es un gran jugador, el año pasado ganó su primer torneo profesional siendo el jugador más joven de la historia en el circuito y ahora es el campeón más joven del Master, mientras yo el más veterano en ganarlo, por eso digo también que esta experiencia nos marcará. En un año tan difícil para todos me emociono de solo pensar que pudimos regalarle una alegría al deporte argentino. Y estamos muy agradecidos a toda la gente del pádel de nuestro país porque sentimos el respaldo y eso siempre es muy importante”, prosiguió Belasteguín, quien en su larga trayectoria también brilló junto al marplatense Juan Martin Diaz.

Y aclaró que todavía no piensa en el retiro: “Quiero jugar los últimos años y seguir peleando títulos y para eso me seguiré cuidando cada día. Todavía no pienso en el retiro, disfruto cada momento pero todo llega en la vida, es inevitable. Me gustaría dejar una filosofía de vida deportiva y ojalá pueda seguir ayudando a través de los años al desarrollo de este hermoso deporte”.

