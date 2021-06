Bélgica se impuso ante Finlandia y cerró su participación en el Grupo B con puntaje ideal

Compartir

Bélgica venció 2-1 a Finlandia y se clasificó con puntaje ideal a los octavos de final de la Eurocopa. Además, condenó a su rival de este lunes al tercer puesto del grupo. En segunda colocación acabó Dinamarca, que apabulló a Rusia.

El primer tiempo tuvo al líder de la zona como protagonista casi absoluto del juego, sobre todo en la tenencia del balón, pero también en cantidad de llegadas. Si bien en general la pelota se mantuvo lejos de los arcos, es cierto que Hradecky tuvo más trabajo que Courtois, espectador de lujo de los 45 minutos iniciales.

Las primera para Bélgica estuvo en la cabeza de Romelu Lukaku, ante un pase aéreo perfecto de Kevin De Bruyne, pero el delantero del Inter de Milan no pudo darle la dirección adecuada al testazo y el esférico terminó en las manos del arquero finés. La otra llegó casi sobre el final cuando por fin Finlandia quedó mal parada en el fondo y Jérémy Doku pudo recibir por izquierda con campo para recorrer. El joven de 19 años que juega en el Stade Rennais de la Ligue 1 de Francia se metió en el área, enganchó para su pierna diestra y buscó un tiro esquinado al segundo palo que obligó a Hradecky a lucirse para evitar la caída de su valla.

En el complemento, la tónica del juego no cambió. A los 62 minutos Witsel se filtró en el área gracias a un pase perfecto de De Bruyne. El mediocampista soltó rápido al medio para Eden Hazard que entró en velocidad, se armó el hueco y cuando remato se encontró encima a Hradecky, figura del encuentro para ese entonces.

Tres minutos después, el VAR cortó los festejos en los estadio. De Bruyne volvió a dar un pase ideal, esta vez para Lukaku, quien dominó en la puerta del área y con el control quedó perfilado para definir y establecer el 1 a 0. Pero la tecnología advirtió un fuera de juego milimétrico por lo que la acción no fue convalidada.

Pero de tanto insistir, Bélgica tuvo finalmente su premio en el último cuarto de hora de partido. De Bruyne ejecutó un tiro de esquina que cabeceó Daniel O’Shaughnessy. El testazo del central picó y dio en el palo, con tanta mala fortuna para Finlandia que el rebote pegó en la mano del arquero Hradecky y ahí sí cruzó la línea para el 1 a 0.

A los 40 minutos del complemento, Lukaku sentenció el duelo. Fue otra vez el volante del Manchester City el que se vistió de asistidor para que el artillero del Inter de Milan aguante de espaldas en el área, gire para su pierna hábil y sacuda abajo de derecha para el 2 a 0.

