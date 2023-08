Belgrano de Córdoba confirmó la venta del goleador del campeonato Pablo Vegetti

Belgrano de Córdoba anunció oficialmente la transferencia de Pablo Vegetti al Vasco da Gama. Tal como se venía anunciando en los últimos días, el Pirata se desprendió de una de sus figuras y quien fue goleador de la última Liga Profesional (junto al delantero de Talleres, Michael Santos) con 13 gritos. El atacante de 34 años firmará su vínculo con el equipo brasileño, que pelea por la permanencia (está último en el Brasileirao) y es dirigido por Ramón Díaz.

“El Club Atlético Belgrano hace oficial la transferencia de Pablo Vegetti al Vasco Da Gama por la suma de 1.100.000 dólares. La operación se concretó por pedido expreso del futbolista, quien manifestó que este era el momento de continuar su carrera profesional en el club brasilero. En nombre de todo Belgrano, el agradecimiento para Pablo por lo mucho que nos brindó en su trayectoria en nuestra institución; con compromiso, identificación y un alto rendimiento, para posicionarse como el segundo máximo goleador celeste en torneos de AFA. Le deseamos éxitos para lo que viene. ¡Hasta siempre, Toro!”, informó la entidad cordobesa a través de un comunicado.

Los cariocas cuentan con algunas caras conocidas en su plantel: el chileno Gary Medel llegó como refuerzo y también están los argentinos Manuel Capasso (ex Platense, Newell’s y Atlético Tucumán), Gabriel Carabajal (ex Patronato y Argentinos Juniors) y Luca Orellano (ex Vélez).

Esta será la segunda experiencia fuera del país del santafesino que sonó en varios clubes argentinos en este mercado. El Toro se inició en el ascenso nacional con la camiseta de Villa San Carlos, pasó por Rangers de Chile y desembarcó en Ferro Carril Oeste.

