Belgrano: la croata Ana konjuh será la rival de Podoroska

Compartir

Linkedin Print

La tenista argentina Nadia Podoroska jugará este jueves su partido de los cuartos de final del abierto de Belgrado frente a la croata Ana Konjuh, quien hoy sorprendió al eliminar a la kazaja Yulia Putintseva, segunda favorita, a la que superó por 6-3 y 6-4.

Podoroska, nacida en Rosario y ubicada en el puesto 42 del ranking mundial de la WTA, se instaló entre las ocho mejores del certamen balcánico dotado con premios por 236.000 euros luego de haber superado en la ronda inicial a la húngara Timea Babos (107) por 6-2, 4-6 y 6-3, y en octavos de final a la francesa Oceane Dodin (114) por 6-2 y 6-3.

Su próxima rival será la croata Konjuh (188), quien le ganó a Putintseva (35) por 6-3 y 6-4 luego de una hora y 24 minutos de juego, y a la que no enfrentó anteriormente en el circuito.

El abierto de Belgrado se quedó sin su máxima favorita al título, la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (32), quien acusó una molestia física, se bajó del cuadro principal y fue reemplazada por la búlgara Viktoriya Tomova (123).

Delbonis volvió al Top 50 después de más de cuatro años

Luego de llegar a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, Fede logró subir 14 posiciones en el ranking ATP.

Delbonis volvió a ser parte del Top 50 del ranking mundial ATP este lunes cuando se anunció oficialmente que escaló 14 posiciones, luego de llegar a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma donde cayó ante el estadounidense Reilly Opelka.

El bonaerense, de 30 años, quien también tuvo una buena actuación en el Masters 1000 de Madrid, no formaba parte de los mejores 50 desde hacía cuatro años y dos meses, en 2017, cuando se encontraba número 49. Su mejor marca había sido el número 33 en el 2016.

Con este nuevo puesto alcanzado, el azuleño logró superar al otro argentino Guido Pella, número 58, pero no así al porteño Diego Schwartzman quien sigue firme en su lugar (10­°), siendo el mejor de Latinoamérica a pesar de no tener buenas actuaciones en los últimos certámenes en los que participó. Por otro lado, Federico Coria y Juan Ignacio Londero bajaron tres lugares cada uno, quedando 94° y 95° respectivamente.

Compartir

Linkedin Print