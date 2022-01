Benedetto cerca de su reestreno con Boca fue convocado para jugar contra San Lorenzo

Compartir

Desde que volvió a la Argentina el jueves pasado Darío Benedetto se salió de la vaina por estar dentro de un campo de juego. Ese mismo día luego de firmar su contrato que lo liga nuevamente a Boca Juniors quiso ponerse a las órdenes del entrenador Sebastián Battaglia. Pero el delantero debió esperar y hoy podría hacer su reestreno con la camiseta 9 del Xeneize ya que fue convocado y concentrará para la final del torneo internacional de verano ante San Lorenzo en La Plata.

Tras rubricar su nuevo vínculo, Benedetto volvió con muchas ganas y saludó a sus compañeros y charló con el DT. El viernes realizó su primera práctica en Casa Amarilla y el sábado, su primera entrenamiento de fútbol. Si bien el Pipa no estaba jugando en el Elche de España, vino con buen ritmo en lo físico y no le costaría entrar cuando el entrenador lo determine.

El elenco azul y oro clasificó al partido decisivo luego de vencer el viernes 3-2 a Universidad de Chile en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de Estudiantes. Este lunes Benedetto volvió a integrar la práctica de fútbol donde jugó para los once suplentes. Tras ese ensayo, Battaglia armó la lista con los nombres que estarán en la cancha del Pincha. El sigue sin aparecer entre lo convocados es Cristian Pavón, cuyo contrato vencerá en junio y está en condiciones de negociar su futuro con otro club.

Más allá de las ganas y de lo enchufado que se lo vio al artillero en sus primeras prácticas, Battaglia habría quedado conforme con su rendimiento en los ensayos. El sábado, por caso, jugó 20 minutos y anotó un gol. El DT lo vio muy bien y el jugador de 31 años está cada vez más cerca de volver a ponerse la 9 de Boca Juniors.

La entidad de La Ribera publicó en sus redes sociales los 23 convocados para medirse ante el Ciclón y entre ellos está Benedetto que es posible que arranque desde el banco y luego Battaglia decida ponerlo. Ante la inclusión del Pipa hay mucha ilusión entre los hinchas para volver a verlo al goleador que en su primera etapa en el club entre 2016 y 2019 disputó 71 encuentros, en los que marcó 40 goles y brindó 14 asistencias.

“Sabemos muy bien los objetivos que tenemos, el más importante es la Copa Libertadores y estoy dispuesto a aceptar todo tipo de responsabilidad. No tengo ningún problema con eso”, dijo el viernes cuando fue presentado y recalcó: “Quiero disfrutar el momento, adaptarme lo más rápido posible al técnico, a la idea que tenga y a los compañeros, que desde que me fui sigo teniendo buena relación con todos pero a algunos no los conozco”.

Boca Juniors saldría a enfrentar a San Lorenzo con estos jugadores: Agustín Rossi; Eros Mancuso, Gastón Ávila, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Luis Vázquez y Exequiel Zeballos.

Por el lado de San Lorenzo, el plantel que dirige Pedro Troglio tuvo un brote de COVID-19 con tres jugadores: Andrés Herrera (titular indiscutido para el DT), Mariano Peralta Bauer y Gonzalo Berterame. Gino Peruzzi, ex jugador del Xeneize, sería el sustituto de Herrera en el lateral derecho.

Con esta novedad son 16 los positivos de COVID-19 que tuvo el club azulgrana desde que comenzó la pretemporada. Nicolás Fernández Mercau, Agustín Martegani, Nahuel Barrios, Mateo Clemente, Francisco Rivadeneira, Alejandro Donatti, Bruno Pittón, Gonzalo Luján, Siro Rosané, Luis Sequeira, Alexander Díaz y Uvita Fernández.

San Lorenzo, que venció por la mínima diferencia (1-0) a Talleres de Córdoba este sábado, formaría de la siguiente manera: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Siro Rosane, Yeison Gordillo; Ezequiel Cerutti, Alexis Sabella, Nicolás Fernández Mercau; y Nicolás Fernández.

El encuentro se disputará desde las 21.00 horas en la cancha de Estudiantes de La Plata que fue sede de todos los encuentros del hexagonal.

