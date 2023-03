Tras la viralización de una falsa información sobre la suspensión de beneficios a pasivos provinciales, que provocó una gran asistencia de personas en el edificio del organismo, desde la institución aseguraron que el trámite se puede hacer durante todo el año. “Nosotros desde la institución no hemos emitido ningún comunicado de tal índole”, manifestó Rolando Javier Ramírez, titular de la Caja de Previsión Social (CPS), al Grupo de Medios TVO.

“Queremos aclarar y llevarle la tranquilidad a todos los beneficiarios de la Caja de Previsión Social, tanto jubilados como pensionados, que nosotros estaremos trabajando como lo hicimos el año pasado con estas declaraciones juradas que son fe de vida. Nosotros desde la institución no hemos emitido ningún comunicado de tal índole y queremos darle la tranquilidad a los beneficiarios de que pueden se pueden acercar durante todo el año”, agregó Ramírez.

La falsa información que comenzó a circular durante el fin de semana, generó que cientos de jubilados y pensionados acudieran durante las mañanas del lunes y martes, a las puertas de la CPS para realizar la declaración jurada que certifica la fe de vida, por lo que desde el instituto se aclaró que, si bien es un trámite anual, el mismo se puede realizar en cualquier mes del año.

“Si bien hay que presentarlas una vez al año, hubo un mensaje que se mal interpreto, que no salió de la CPS ni desde los medios oficiales, y se viralizó rápidamente todo el fin de semana, de que había que presentarse de manera presencial y si para el 15 de marzo no lo hacían se iba a suspender o cortar su beneficio, queremos aclarar que no es así”, reiteró el titular del organismo.

Ante dicha viralización, varios jubilados se hicieron presentes para realizar el trámite. “Decía que tiene que estar presente la persona, yo puedo mandar a hacer a mi nombre, traen y entregan, pero para mi no es comodidad porque cualquiera puede venir a presentar y sigue cobrando. Tengo 82 años”, manifestó una jubilada que se encontraba en la vereda realizando la declaración jurada.

“Tuvimos en la caja con una convocatoria importante, mucha gente solicitando sus recibos de sueldos, ya que hay cuentas con el número de beneficio que deben publicar en la declaración jurada para la presentación, por la desesperación. Fue un malentendido y queremos darle la tranquilidad a los beneficiarios de que vamos a trabajar durante todo el año”, finalizó en este sentido Ramírez.