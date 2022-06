Beneficiarios del nuevo IFE, hicieron fila por más de 12 horas para poder cobrar

Compartir

Linkedin Print

Por la atención limitada en la sucursal del Banco Galicia, según señalaron los beneficiarios, la fila para poder cobrar el «nuevo IFE» se extendió por más de 12 horas para poder cobrar dicho beneficio. La fila se extendió por la calle Rivadavia y pese a la baja temperatura, los beneficiarios durmieron a la intemperie para ser atendidos.

“Voy por el tercer intento de cobrar el segundo refuerzo, desde ayer a las cuatro de la tarde está mi marido haciendo la fila para poder alcanzar, sólo dan cincuenta números, estamos todos locos. Es un esfuerzo grande el que hay que hacer, llovizna, frío, es una vergüenza, yo soy terminación cero, la semana pasada ya tendría que haber cobrado”, expresó una beneficiaria que se encontraba en la fila, al Grupo de Medios TVO.

En la extensa fila, no sólo se encontraban vecinos de la ciudad sino también beneficiarios de otras localidades como Clorinda que al no alcanzar los números para la atención, decidieron quedarse a pasar la noche en la fila. «Me dijeron que se terminaron los números, cincuenta nomas dan. El pasaje me sale caro para venir y allá no se puede hacer, varias veces intenté», señaló un beneficiario de esa localidad.

El inconveniente se daría por los limitados números que se dan para la atención al público que además se limita a recibir a las personas solo hasta el mediodía.

“Estamos acá desde las diez de la noche, aguantando el frío, la lluvia, no queda otra, cuando yo vine la fila pegaba toda la vuelta ya. Está sería la tercera vez que vengo, mi terminación es nueve, me corresponde”, manifestó otra señora que se encontraba en la fila.

La dramática situación de espera se da en medio de las inclemencias del tiempo que combinan bajas temperaturas y lloviznas en la ciudad por lo que los beneficiarios solicitaron que se mejore la atención.

En ese sentido, otra de las personas en la fila indicó, “Vine a las cinco de la mañana y ya había mucha gente, no me alcanzó el número, me parece poco cincuenta números para tanta gente, tendría que seguir habiendo para toda la gente que estamos acá si el banco atiende hasta las trece horas». «Voy a hacer un reclamo para que me atiendan si todavía hay posibilidad», finalizó.

Compartir

Linkedin Print