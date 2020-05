Compartir

Me parece injusto que el beneficio del IFE haya ido a parar a cualquier ciudadano que quizás no necesita y se anotó para «probar» si le salía, mientras hay familias que no pueden trabajar y necesitan ese dinero y no tienen nada. Es lamentable el descontrol que hubo con este tema porque mucha gente quedó fuera.