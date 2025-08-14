Beneficios del Banco Formosa por el Día de las Infancias: 25 % de devolución y 6 cuotas sin interés

Se acerca el Día de las Infancias y las ganas de sorprender a los más chicos con un regalo especial. Pero también llegan las preguntas típicas: ¿qué comprar?, ¿dónde?, ¿cómo cuidar el bolsillo en medio de tantos gastos? Frente a este escenario, Banco Formosa pone en marcha una promoción especial.

La propuesta incluye 25% de devolución con un tope de $10.000 y se podrá pagar en hasta 6 cuotas sin interés, comprando en una amplia red de comercios adheridos: jugueterías, tecnología, indumentaria infantil, perfumería y regalería.

Los beneficios están disponibles para quienes paguen con tarjetas de crédito Chigüé y Visa, o a través de la billetera digital Onda, utilizando el QR en tiendas físicas. Es una manera concreta de ahorrar y apostar al comercio local.

A través de esta campaña, el banco busca acercar herramientas prácticas que ayuden a “estirar” el dinero, permitiendo pagar en cuotas, aprovechar descuentos y organizar mejor el gasto familiar.

Además, al estar centrada en comercios locales, la promoción también genera impacto positivo en el entramado económico formoseño. Cada compra que se realiza con los medios de pago del banco contribuye a movilizar las ventas y apoyar a emprendedores y pymes de la provincia.

La promoción estará vigente desde el jueves 14 de agosto y hasta el domingo 17 inclusive, y será comunicada a través de medios y redes sociales.

Consultá los comercios adheridos en la web oficial www.bancoformosa.com.ar