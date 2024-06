Benjamín Vicuña confirmó su nueva relación: «Estoy conociendo a una chica maravillosa»

Tras varios meses soltero, y manteniendo su vida privada lejos de la opinión pública, en las últimas horas trascendió que Benjamín Vicuña habría encontrado nuevamente el amor. Según contaron en Socios del Espectáculo (El Trece), el actor está saliendo con una joven llamada Anita, a quien conoció en el gimnasio en el que coinciden, donde reconstruyeron el incipiente romance.

Todo comenzó con un enigmático que presentó Matías Vázquez, uno de los panelistas del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quien este jueves hizo un enigmático sobre la relación. “Un famoso, una mujer alta, estilizada, cuerpo fitness, muy llamativa que ingresa al gimnasio y todos la miran. Rubia últimamente. La cuestión es que hacen un operativo para ingresar a ese lugar, primero él va acompañado de la mano, después la suelta cuando están por abrirse las puertas, ingresan al salón de musculación y ahí, cada uno por su lado. Al final, cuando están transpirados y congestionados, se vuelven a unir”, afirmó.

A su turno, Rodrigo Lussich agregó información sobre la mujer: “Hace siete meses ella estaba casada, se estaba separando. Estaba en el final de una relación, a pesar de que tiene dos hijos. Lo conoció al famoso, empezaron un ida y vuelta y no blanquean todavía, del todo”, expresó el conductor, e hizo un análisis de la situación: “A mí la sensación que me da es que él la está cuidando porque ella viene de una separación”.

Entonces, llegó el momento de ponerle nombres a los personajes del culebrón: “Él es Benjamín Vicuña y ella se llama Anita, tiene 40 años y dos hijos de una relación anterior. Está separada”, sumó Lussich y Paula Varela, otra de las panelistas del ciclo, agregó: “Ella es experta en finanzas y se separó de su marido, Andrés, hace unos meses”.

Con esta información sobre la mesa, el actor chileno fue consultado por uno de los noteros del programa a la salida del teatro El Nacional, donde protagoniza la obra Felicidades, con el afán de confirmar la noticia: “Me pillás después de un día de filmación que estoy grabando con Julieta Díaz y de hacer función”, aclaró Benjamín, cansado por la jornada laboral, y acaso intuyendo por dónde venía la mano. Sin embargo, lejos de esquivar el tema, confesó que está empezando una relación.

“Estoy conociendo a alguien maravillosa, así que estoy bien. Muy contento y muy feliz. Nos estamos conociendo”, contestó el chileno ante la consulta que todos querían saber. Y al escuchar el nombre de Anita, ahí sí no quiso dar demasiadas precisiones. “Imaginate la vergüenza que me da estar hablando de esto con la gente que vino a verme al teatro”, contestó sin desmentir la información, aunque tampoco quiso dar más detalles al respecto.

Una vez que volvieron al piso del programa luego de ver la nota con Benjamín, en el panel continuaron dando información sobre la pareja.”Ella está prácticamente instalada en la casa de Vicuña, el que pasa por la puerta ve la camioneta de Anita estacionada ahí”, expresó Lussich a lo que Matías Vázquez acotó: “Son mañaneros, muchas veces llegan juntos al gimnasio, de la mano, por el estacionamiento del shopping”.

En tanto, Adrián Pallares recordó unas palabras que había dicho el actor hace unos días.“Él en la nota que nos dio cuando fuimos al teatro previo al estreno de Felicidades dijo que se quería poner de novio y que se quería casar”, sumó. Algo parecido declaró en una entrevista con Infobae. ¿Habrá dado el primer paso? Lo concreto, es que desde la ruptura de su relación de bajo perfil con Eli Sulichin hace casi dos años, el chileno no volvió a mostrarse en pareja.