Benjamín Vicuña explicó por qué los nombres de sus hijos con Pampita empiezan con la “B”

Benjamín Vicuña tuvo cuatro hijos con Pampita. La mayor se llamó Blanca, a la nena le siguieron sus hermanitos Bautista, Beltrán y Benicio. Lo que daba a entender que había cierta tradición familiar que requería que todos los nuevos integrantes, desde el actor hasta el más pequeño de los nenes, tuvieran un nombre que empezara con “B”.

Sin embargo, en febrero del 2018 el chileno fue papá nuevamente, esta vez con su nueva pareja, Eugenia la China Suárez y sorprendieron al bautizar a su beba con un nombre cuya inicial no era la “B”: Magnolia, como la flor.

¿Había roto una tradición familiar? ¿La ex de Cabré no lo había dejado seguir con la costumbre? ¿Se trataba de un código entre él y Carolina Ardohain solamente? Luego de poco más de dos años finalmente el protagonista de ATAV que en meses nada más se convertirá en papá por sexta vez, habló del tema y rompió el mito.

Todo empezó con la elección del nombre de su hija mayor, Blanca, que falleció en septiembre del 2012 y que hace unas semanas hubiera cumplido catorce. “Fue una cosa rara. El 15 de mayo fue el cumpleaños y ella nació un 15 como mi Isabel, mi mamá. Me acuerdo que mi mamá estaba de viaje y me dijo que se iba a tomar un avión el 15, en su cumpleaños, porque sabía que la beba la iba a esperar”, comenzó su relato con la periodista chilena María Luisa Godoy.

“Justo por esas cosas de la vida mi mamá llegó el 15, que era el día de su cumpleaños y cuando nació mi hija. Y como amo muchísimo a mi mamá le dije que le quería poner su nombre a mi hija, que se llame Isabel Margarita, pero ella me dijo que le ponga como su mamá, Blanca. Una señora también muy linda, súper especial y muy mística, religiosa. Entonces, le pusimos Blanca a mi Blanquita”, y así comenzó la historia.

Dos años más tarde llegó el hermanito: “Luego se dio como una coincidencia que el que vino después se llamó Bautista, porque estábamos buscando nombre. Nació en Argentina y ese nombre a mí no me gustaba, no entendía si era un deportista”.

“Y ahí quedamos prisioneros de las B, pensamos cómo llamar al tercero, Beltrán. Ahí empezó una pseudo tradición que se dio. Pero no hay nada más que eso”, dijo Vicuña que en el 2014 recibió a Benicio, fruto de su relación con Pampita.

De esta manera, el actor dio a entender que se trataba más de un código interno con su ex mujer que de una tradición familiar. El 7 de febrero del 2018 él y Eugenia Suárez trajeron al mundo a su primera hija juntos, a quien le pusieron de nombre Magnolia, como la flor.

Hace apenas algunas semanas y luego de que los rumores sonaran fuerte desde que comenzó el año, la pareja confirmó que esperan su segundo hijo juntos. “Vamos a ser papás, así que estamos felices en este momento extraño, pero quedándome con lo positivo, estando minuto a minuto como crece. Acompañando este embarazo…”, dijo.

Apenas minutos después de que Suárez confirmara su embarazo con una foto en Instagram, él escribió en la red social: “Elijo creer, quiero creer que serás protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión. Elijo creer en la vida. Te esperamos ansiosos, así como esperemos ver nacer un nuevo mundo”.

De esta manera, la familia ensamblada de los protagonistas de ATAV se agranda cada vez más y ahora habrá seis niños: Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de la relación de Vicuña con Ardohain, Rufina, hija de Nicolás Cabré con Suárez, Magnolia y el hermanito o hermanita en camino.