Benjamín Vicuña habló de la convivencia con sus hijos en la cuarentena

En esta cuarentena obligatoria, Benjamín Vicuña pasa sus días en su casa de Buenos Aires acompañado por La China Suárez y sus hijos. Al no poder trabajar ya que todas las grabaciones están paradas y los teatros están cerrados, el actor chileno está dedicado full time a la crianza de Magnolia (fruto de su relación con la China), Bautista, Beltrán y Benicio (de su relación anterior con Pampita Ardohain).

“Creo que lo mejor es que puedo disfrutar de mis hijos, sin tener los viajes y el trabajo en medio. Aprendo mucho de ellos, escucho sus palabras, comparto sus sentimientos, les cuento que yo también extraño a mis viejos, vivo el día, disfrutamos, hacemos deporte juntos. Los niños nos enseñan mucho, a desdramatizar y está bueno porque le restamos un poco de carga”, reflexionó el artista en una entrevista con Por si las moscas, el ciclo de Moskita Muerta y Nilda Sarli que se emite por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Durante la charla, Vicuña aseguró que ayuda con las tareas escolares a sus hijos quienes por el momento “no extrañan el colegio” y entienden que este esfuerzo es por cuidar a la gente más grande”. Y admitió que con su familia están viviendo una “pandemia con muchos privilegios, con comodidad y viviendo un embarazo”.

Por ese motivo, él da una mano a las personas que más lo necesitan, ayudando a través de la fundación Pilares que suele repartir bolsones de comida. También colabora con campañas sociales en Chile, donde hay una situación muy critica por la pandemia: “Lo que pasa en Chile me resulta muy fuerte, la cuarentena mas flexible se ve que generó consecuencias. Lo lamento por la gente que más difícil la pasa hoy. Me genera tristeza y angustia”.

Además, aseguró que este “es un momento clave para pensar en el otro, y nos va a hacer sentir mejor y a dormir tranquilos, no sólo ayudar económicamente, como aquellos empresarios que pueden mantener a los empleados, hay que estar a la altura de las circunstancias”. Luego, reconoció que “con la panza llena se piensa mejor”, por este motivo es fundamental ayudar a los niños más necesitados y así utilizar “herramientas para mejorar el escenario”.

Por último, Benjamín se refirió a la repetición de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la novela que protagonizo en 2019, por la pantalla de El Trece: “Es una linda sorpresa, me enteré junto al público y es una excelente noticia para todos porque da cuenta de cómo el público valora la ficción argentina. Y es una historia que siempre va de menos a más y va a ser una oportunidad para la gente que agarró tarde la novela, para que vean cómo se empezó a armar esta historia (…). Hubo un elenco muy equilibrado. Con un elemento de autoridad entre autores, como Fernán (Mirás), Virginia (Inoccenti), Mercedes (Funes) con vueltas de rosca en villanos con costados de amor, humor, miseria… Fue algo muy destacable de la tira. Así como el viaje en el tiempo”.