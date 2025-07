Benjamín Vicuña pasó una divertida noche familiar junto a sus hijos

En medio de días marcados por controversias y declaraciones, Benjamín Vicuña eligió alejarse de la exposición mediática y centrarse en su vínculo con sus hijos, compartiendo una noche que, sin buscarlo, se transformó en el centro de atención.

En la noche del pasado martes 15 de julio, el actor chileno publicó en sus historias de Instagram una serie de imágenes donde se lo ve rodeado de sus cinco hijos, en un ambiente cálido y relajado. Las fotos muestran a los niños jugando en el living, rodeados de juguetes y risas, mientras el actor los acompaña con una expresión serena. Sin necesidad de palabras, las imágenes transmiten una complicidad genuina: una sonrisa espontánea, un abrazo, una mirada que resume el momento. La escena familiar, compartida en redes sociales, destacó por su autenticidad y sencillez.

Este gesto de Benjamín Vicuña ocurrió mientras sus exparejas, Pampita y la China Suárez, se encontraban en destinos internacionales. Pampita cumplía compromisos laborales en Miami, mientras la China Suárez disfrutaba de unos días en Turquía junto a Mauro Icardi. En ese contexto, el actor optó por compartir con sus hijos una noche repleta de juegos y risas, lejos de los compromisos que suelen marcar su agenda.

La publicación de Benjamín Vicuña llegó pocos días después de que la China Suárez lo calificara como “mal padre” en un descargo público. Para muchos, la escena doméstica compartida por el actor funcionó como una respuesta silenciosa, mostrando un momento de cotidianidad y cercanía con sus hijos. No hubo declaraciones ni respuestas directas a las polémicas recientes, solo una noche compartida que transmitió paz y estabilidad.

De todos modos, esta no es la primera foto en compañía de los menores que subió desde el escándalo. Benjamín Vicuña sorprendió en la tarde del último domingo al compartir una foto en sus redes. Sentado en una terraza y abrazando a sus dos hijos menores, el actor chileno optó por publicar una foto en sus redes sociales en la que se muestra riendo con ellos.

La imagen también fue compartida en una historia de Instagram. El protagonista de “Corazón Delator” y “El Primero de Nosotros”, sonriente, abraza a los pequeños, que también aparecen riendo y compartiendo un momento de complicidad. En otra circunstancia, habría sido una escena más del álbum familiar, pero dada la escalada mediática y judicial con su expareja, la elección de mostrar públicamente ese instante no parece menor.

El conflicto previo se había originado por la revocación del permiso que permitía a Suárez sacar del país a los menores. La actriz había manifestado su intención de instalarse en Turquía junto a su actual pareja, Mauro Icardi, y los niños. La negativa de Vicuña generó un punto de inflexión y derivó en un descargo explosivo por parte de ella en sus redes sociales.

Bajo el título “El papá del año”, la ex Casi Ángeles acusó a su expareja de tener conductas negligentes durante su convivencia, desentenderse del cuidado de los chicos, ausentarse por fiestas, y priorizar su imagen pública por encima de la presencia real. “Me dejaba tirada cuando me agarré COVID con los nenes, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”, escribió. También sostuvo que durante siete años él no había llevado a los menores de viaje, “porque era mucha plata”.

La actriz también lo acusó de deteriorar su autoestima, minimizar su trabajo profesional, y no responder adecuadamente ante las necesidades emocionales de los menores. En uno de los tramos más duros, lo describió como alguien que lleva a su hija a un evento para la “fotito en Instagram” y luego “se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones”.