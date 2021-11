Benjamín Vicuña rompió el pacto de silencio y habló de Pampita: qué dijo sobre su ex

Compartir

En diálogo con Luis Ventura, una periodista chilena dio detalles sobre una entrevista que dio el actor en un medio de ese país.

La polémica por el escándalo amoroso entre Mauro Icardi y Wanda Nara también alcanzó a la China Suárez, Benjamín Vicuña, Pampita y hasta Jakob von Plessen, marido de Zaira Nara. Sin embargo, no todos estos personajes se expresaron sobre lo sucedido durante el último mes.

Por su parte, Mariela Zotomayor, periodista chilena dio detalles de una entrevista en la que Benjamín Vicuña habló por primera vez de Pampita en Chile y dijo que era ‘maravillosa’. También contó cómo se abordó la separación de Mauro y Wanda en los medios locales.

“Decía que Pampita era una mujer maravillosa, se deshizo en elogios, incluso se deshizo en palabras para con el marido, para decir que Roberto García Moritán era un hombre maravilloso y que a él le tranquilizaba que sus hijos estuvieran con él y que hayan armado una familia ensamblada”, detalló Mariela Zotomayor en declaraciones a Secretos verdaderos.

“Se le tiene mucho respeto a Vicuña y que no se puede hablar mal de él. Nosotros siempre quedamos con la sensación de que ha sido ingrato con nuestro país porque él debiera tener respeto. Con la prensa de espectáculos de acá él siente un rechazo tremendo”, remarcó.

Además, Zotomayor habló sobre la imagen pública que dejó la China Suárez en Chile con el escandaloso caso Wandagate: “La China quedó por el suelo. Su reputación en Chile es la peor”, afirmó y agregó: “Estuvimos muy atentos a que ustedes estaban hablando de que ella tenía este ‘síndrome de fortunata’, que son estas mujeres que les gusta buscar hombres que están comprometidos con otras mujeres”, afirmó.

“Es lamentable porque acá no se sabe nada de su carrera como actriz, lo único que sabemos es que ella tiene la necesidad de meterse con uno y con otro. Lo más triste de todo es que hay una familia destruida, que está la familia de Mauro destruida y que antes fue la de Pampita. Me da mucha pena”, sentenció Mariela.

Benjamín Vicuña está en una nueva etapa de su vida, luego de haber puesto un punto final a su relación de cinco años con la China Suárez y dos hijos en común, Magnolia y Amancio. El actor fue el encargado de blanquear la separación por las redes sociales: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”.

Tras realizar el duelo, el artista chileno ya habría dejado atrás su fracaso amoroso y estaría conociendo a Romina Pigretti, una empresaria textil argentina. En el programa Editando Tele, el periodista Tomás Dente aseguró días atrás: “Estarían comenzando un romance, un devaneo primaveral, Benjamín Vicuña y una mujer cuyo nombre es Romina, que habría estado vinculada en su momento comercialmente en la marca Ginebra con Mica Tinelli”.

Por su parte, la China tuvo unas semanas muy agitadas al ser señalada como la tercera en discordia en la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Mientras todos se preguntaban qué había pasado con el jugador, la actriz se mostró a los besos con un empresario español llamado Armando Mena Navareño en Madrid, donde estuvo por compromisos laborables.

