Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre su separación de la China Suarez : «Los duelos son internos»

A pesar de su perfil bajo, el actor habló del doloroso momento que vive y de los falsos rumores que trascendieron sobre su vida privada

La China Suárez y Benjamín Vicuña se distanciaron luego de cinco años de relación y dos hijos, Magnolia y Amancio. El actor chileno fue quien se encargó de blanquear la separación en sus redes sociales a finales de agosto: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”.

Casi un mes después, el artista, dueño de un perfil bajo, decidió romper el silencio para hablar de esta ruptura y aprovechó para desmentir algunas cuestiones que trascendieron en los medios. “La gente empatiza y sabe lo difícil que son estas situaciones. Todos las han vivido en algún momento o las van a vivir, quizás no… Pero son temas que se viven a puertas cerradas, es súper difícil convivir con el afuera, con ustedes, queridos. Entiendo su trabajo y soy respetuoso”, aseguró en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Cuando el periodista Santiago Riva Roy le preguntó si era definitiva la separación con Suárez, Vicuña se río y señaló en tono de broma: “No sé, en mi foro íntimo tendríamos que buscarlo al fondo… no sé si ya me queda fondo íntimo”. Y se refirió a su ex con mucho respeto y cariño: “Ella es la madre de mis hijos, buena persona, preciosa. Nos separamos en buenos términos”.

Luego, aseguró que no es fácil vivir este proceso siendo una persona pública: “No hay forma de hacer las cosas para que les guste a todos…. Hay ciertas cosas que uno entiende, trata de ponerlo en el contexto, intento a pesar del dolor, de que los duelos son internos y son reales. Soy un tipo grande, tengo 42 años, no es joda, trato de entender los contextos cuando ustedes u otros programas que tiran fruta. Trato de no sentirme agredido ni molestarme, pero cuando se habla de depresión, de enfermedades hay que tener cuidado. Ya pedí respeto y no hubo respeto. Ahora trato de ser más canchero con el tema porque entiendo el laburo (de la prensa)”.

Además reconoció que se sintió “invadido” al ver que le estaban haciendo una guardia periodística en su casa para entrevistarlo. Y un poco cansado de esta situación, decidió salir a dar la entrevista. “Ahora me voy a ver a mis hijos y quiero estar con mis hijos solo, no quería que me siguieran”, explicó Benjamín antes de reencontrarse con Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tiene con Carolina Pampita Ardohain.

Respecto a su actual situación sentimental, se enojó cuando el periodista le preguntó si ya tenía un nuevo amor. “Dejate de joder”, le contestó el actor. Y desmintió tener un romance con Luciana Salazar, la participante de La Academia, ShowMatch: “Es todo mentira. Pasa que los desmentidos nunca se aclaran”. Por último, cuando le consultó sobre los rumores de romance entre Suárez y el modelo español Javier de Miguel, Benjamín respondió: “Yo soy feliz y ella es feliz”.

Cabe recordar que Vicuña y Suárez se reencontrarán este fin de semana en España, donde la actriz se instaló con sus hijos por sus compromisos laborales. El 2 de octubre, el actor llegará a Madrid, un día antes de la entrega de los Premios Platino -evento en el que estará presente- y se quedará unos días más para disfrutar de la estadía junto con Magnolia y Amancio. De esta manera, aprovechará la ocasión y estará durante una semana de vacaciones con sus hijos menores.

