Benjamín Vicuña se sinceró acerca del dolor que le provocó su separación de la China Suárez

El actor chileno brindó una entrevista en el que dio algunos detalles sobre su ruptura con la actriz y la nueva etapa de su vida

Reacio a dar entrevistas en las que le pregunten sobre su vida privada, Benjamín Vicuña sorprendió al dar detalles de su ruptura con Eugenia La China Suárez, de quien se separó en agosto. Lo hizo en una nota que le concedió a Velvet, una revista chilena, y tras el escándalo en el que su ex fue señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

“A los 42 años, las penas y las alegrías se van sumando y en ese sentido es difícil. Si bien somos seres resilientes, abandonar un proyecto de vida, una idea, un compromiso, es muy duro. Es doloroso dejar niños y casa”, comenzó expresando. Y agregó: “Todos perdemos con una separación. Definitivamente todos perdemos. Pero como bien sabes, es una etapa que estoy viviendo a puerta cerrada”. En ese sentido, se refirió a una hipotética reconciliación con la ex Casi Ángeles: “Uno no sabe. Tampoco lo reflexionaría por acá. Son temas que se resuelven a puerta cerrada”.

Muy comprometido en su rol de padre, Vicuña también se refirió a los hijos que tuvo con la ex protagonista de ATAV. “Amancio ya está caminando, es un príncipe hermoso, divertido. Magnolia es una belleza luminosa, una belleza que me emociona. Regalona y muy compinche de Bautista, Benicio y Beltrán (sus tres varones fruto de su anterior relación con Carolina Pampita Ardohain)”, destacó.

De la misma manera, El actor sorprendió al hablar sobre la jurado de La Academia y su actual esposo. “Se deshizo en elogios, incluso se deshizo en palabras para con el marido, para decir que Roberto García Moritán era un hombre maravilloso y que a él le tranquilizaba que sus hijos estuvieran con él y que hayan armado una familia ensamblada”, detalló Mariela Zotomayor, periodista chilena, en declaraciones a Secretos verdaderos.

“Se le tiene mucho respeto a Vicuña y que no se puede hablar mal de él. Nosotros siempre quedamos con la sensación de que ha sido ingrato con nuestro país porque él debiera tener respeto. Con la prensa de espectáculos de acá él siente un rechazo tremendo”, remarcó.

Además, Zotomayor habló sobre la imagen pública que dejó Suárez en Chile con el escandaloso caso Wandagate: “La China quedó por el suelo. Su reputación en Chile es la peor”, afirmó y agregó: “Estuvimos muy atentos a que ustedes estaban hablando de que ella tenía este ‘síndrome de fortunata’, que son estas mujeres que les gusta buscar hombres que están comprometidos con otras mujeres”, afirmó. “Es lamentable porque acá no se sabe nada de su carrera como actriz, lo único que sabemos es que ella tiene la necesidad de meterse con uno y con otro. Lo más triste de todo es que hay una familia destruida, que está la familia de Mauro destruida y que antes fue la de Pampita. Me da mucha pena”, sentenció Mariela.

Vicuña está en una nueva etapa de su vida, luego de haber puesto un punto final a su relación de cinco años con la China. El actor fue el encargado de blanquear la separación por las redes sociales hace tres meses: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”. Tras realizar el duelo, el artista chileno ya habría dejado atrás su fracaso amoroso y estaría conociendo a Romina Pigretti, una empresaria textil argentina.

