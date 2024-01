Benzema fue vinculado al Chelsea tras el conflicto con Gallardo en Al Ittihad

El delantero francés llegó a la liga árabe a mediados del año pasado pero seis meses después «desapareció» del club con sede en Jeddah, molesto por algunas críticas recibidas por su nivel deportivo inferior al esperado. El delantero francés Karim Benzema, marginado de la pretemporada del Al Ittihad de Arabia Saudita por el entrenador argentino Marcelo Gallardo, podría emigrar al futbol de la Premier League ante un supuesto interés del Chelsea.

El ex goleador del Real Madrid lleva días sin presentarse en su club de Arabia Saudita, lo que hizo que el «Muñeco» no lo incluyera en la nómina de futbolistas para realizar una preparación especial en Dubai con vistas al reinicio de la actividad oficial en febrero.

Benzema, de 36 años, llegó a la liga árabe a mediados del año pasado pero seis meses después «desapareció» del club con sede en Jeddah, molesto por algunas críticas recibidas por su nivel deportivo inferior al esperado.

Después de la derrota con el Al Nasr de Cristiano Ronaldo (2-5) en diciembre, el francés se ausentó de los entrenamientos y tampoco se reintegró tras los días de descanso otorgados al plantel por Gallardo, presuntamente por un tifón que le impidió regresar desde las Islas Mauricio, según publicó el diario italiano Tuttosport.

El conflicto de Benzema en Al Ittihad podría descomprimirse con su salida y Chelsea, al mando de otro técnico argentino (Mauricio Pochettino), lo tiene en carpeta como posible reemplazante del lesionado Christopher Nkunku, de acuerdo a una información del diario británico The Thelegraph.