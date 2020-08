Berdún y el Covid 19: “Hay que ser muy fuerte de la cabeza”

Compartir

Linkedin Print

El capitán del seleccionado argentino de básquetbol sobre silla de ruedas relata su experiencia desde Italia, donde juega desde hace 18 años.

Adolfo Berdún se instaló hace cuatro años en Seveso, provincia de Monza. Fue cuando se incorporó al Briantea84 de Italia, uno de los equipos de básquetbol sobre silla de ruedas más importantes de Europa. Desde entonces, se transformó en una de las figuras del club y conquistó 9 títulos. Desde ese lugar convivió con la pandemia y aseguró que “todavía no terminó”.

El capitán del seleccionado argentino que nació en San Nicolás relató cómo vivió la cuarentena, que empezó el 8 de marzo. “En el comienzo los únicos negocios abiertos fueron los esenciales y solo salía hacer las compras cada 15 días. Me preparé una rutina física ejercicios y me dediqué mucho a la lectura”, explicó.

Pasaron más de cuatro meses desde aquel 8 de marzo, y Berdún está convencido: “Lo más difícil de este periodo fue y es lo mental. No hay receta y no podría decirle a nadie cómo actuar. Sí lo que yo intenté: ser lo más fuerte posible, especialmente en lo mental”.

La vida cambió. Cuando los italianos pudieron salir a la calle Berdún se encontró con situaciones nuevas. “Tuvimos que acomodarnos a usar barbijos, a ponernos alcohol en gel en las manos antes de ingresar a un negocio como también a tomarnos la temperatura. Son medidas imprescindibles para que el coronavirus no vuelva a brotar”, indicó el jugador que ya suma 20 título en el básquetbol italiano, más otros cuatro en la Argentina.

Mientras tanto, en lo deportivo, y luego que la federación italiana suspendiera el certamen nacional y después sucediera lo mismo con las copas europeas, Berdún regresó a los entrenamientos. “Lo hicimos con las medidas de protocolo correspondientes y Briantea84 estuvo a la altura de las circunstancias en un momento tan crítico. No solo económicamente, sino también en la gestión individual de cada jugador”.

Para Berdún, la historia sigue. “Hay que cuidarse mucho porque todavía no terminó”, aseguró. “Extraño mis afectos y abrazar a mi gente querida. Todavía me falta abrazar mucha gente de mi San Nicolás”.